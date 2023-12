GCL SI fait des vagues à la COP28, démontrant son engagement ferme à l'égard de la triple capacité d'énergie renouvelable





DUBAI, EAU, 10 décembre 2023 /CNW/ - Événement de la plus haute importance, la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ou Conférence des Parties (COP28), se déroule actuellement à Dubaï et réunit des dirigeants et des entreprises du monde entier pour prendre des mesures décisives contre les changements climatiques. En tant qu'entreprise de pointe dans le domaine des énergies renouvelables, GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCL SI ») joue un rôle déterminant dans le cadre de l'événement en qualité de commanditaire principal du pavillon Éolien+Solaire. Lors de cet événement, GCL a présenté sa gamme impressionnante de produits, y compris le premier module solaire en tandem pérovskite/Si innovant au monde, qui présente un taux d'efficacité exceptionnel de 26,17 %. Ajoutant à la présence de l'entreprise, le président exécutif de GCL SI, Zhang Kun, a prononcé un discours-programme captivant au sujet de la création de chaînes d'approvisionnement durables pour une énergie propre le 8 décembre.

La COP28, qui se déroule à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre, représente un moment charnière de la gouvernance climatique mondiale, constituant une étape importante pour les progrès de l'action climatique dans le monde et menant le premier « bilan mondial » complet de la mise en oeuvre de l'Accord de Paris de 2015. L'objectif principal de la COP28 consiste à tripler la capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030 pour atteindre au moins 11 000 GW, créant ainsi une transition énergétique juste, équitable et inclusive pour le monde.

Lors de la conférence, M. Zhang Kun a prononcé un discours-programme sur le thème « Une chaîne d'approvisionnement durable pour une énergie propre ». Le discours s'est concentré sur l'intégration des processus « source, stockage, réseau et charge » de GCL SI au sein d'un parc industriel carboneutre, offrant aux participants un aperçu du futur plan directeur concernant les zones écologiques vertes. Du point d'origine jusqu'au point de consommation, le parc industriel carboneutre utilisera les meilleures stratégies concernant la réduction des émissions de carbone. Lorsqu'il est utilisé comme matière première pour la fabrication des modules solaires, le silicium granulaire FBR permet une consommation d'énergie de 80 % par rapport au lingot fabriqué grâce à la méthode Siemens. Dans le secteur du stockage de l'énergie, l'écosystème axé sur le lithium proposé par GCL permet le recyclage et la réutilisation du lithium. De plus, une traçabilité et une certification de bout en bout des données relatives à l'empreinte carbone, de la fabrication aux échanges boursiers, sont intégrées aux plateformes de la chaîne de carbone de GCL afin d'assurer une surveillance et une optimisation approfondies du carbone. Cela contribuera à optimiser les émissions de carbone pendant le processus de production et à faire face aux règles tarifaires de plus en plus strictes sur le carbone.

« La voie vers un avenir durable est pavée d'innovations incessantes et de mesures audacieuses. Aujourd'hui, alors que nous sommes à l'avant-garde de la transition énergétique, il est essentiel de se rappeler que chaque watt d'énergie renouvelable dont nous tirons parti, et chaque pratique durable que nous adoptons, représentent un pas vers un monde plus vert et plus résilient. Chez GCL SI, nous sommes résolus à accélérer cette transition, en transformant nos ambitions en réalité pour une planète plus propre », a déclaré Zhang Kun, président exécutif de GCL SI, alors qu'il assistait à la COP 28.

La présentation des cellules solaires à haut rendement de type N de GCL, du silicium granulaire FBR et du module solaire en tandem pérovskite/Si dans le pavillon de la Chine est un autre point fort de l'événement. Parmi ces nouveautés, le module solaire en tandem pérovskite/Si (279 mm × 370 mm) a récemment établi un record d'efficacité révolutionnaire de plus de 26,17%, ce qui devrait conduire à une électricité moins chère, dépassant les technologies offertes par les cellules solaires traditionnelles. Ce module a reçu une certification faisant autorité de la part de l'Institut national de métrologie de Chine, et la marque vise à faire continuellement des percées à plus grande échelle afin de répondre à une utilisation commerciale et d'améliorer l'efficacité à l'avenir.

Conformément à sa mission visant à « Donner vie à l'énergie verte », GCL SI fait constamment progresser la recherche et le développement, écoute et réagit aux demandes du marché, et contribue au développement durable de l'humanité et de la société.

