Le Partenariat CDN se joint aux présidences de la COP28 et de la CDB COP15 ainsi qu'à près de 30 pays et coalitions en faveur d'une action intégrée pour le climat et la nature

DUBAÏ, EAU, 10 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Partenariat CDN, les Émirats arabes unis en tant que présidence de la COP28 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la République populaire de Chine en tant que présidence de la COP15 de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB) et près de 30 pays et coalitions ont approuvé la Déclaration Commune de la COP28 sur le Climat, la Nature et les Populations afin de faciliter le renforcement de la coopération internationale, régionale et locale en vue de mettre en oeuvre une action intégrée en faveur du climat et de la nature.

Comme l'indique clairement le premier bilan mondial, toute voie vers la réalisation des objectifs à court et à long terme de l'Accord de Paris ou des objectifs de 2030 et des cibles du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal doit inclure une approche synergique pour lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des terres d'une manière ambitieuse et cohérente.

« La déclaration commune d'aujourd'hui sur le climat, la nature et les populations reflète notre engagement collectif à faire progresser les questions prioritaires liées à la biodiversité et au climat et à revoir à la hausse notre ambition en matière de CDN. La biodiversité est essentielle pour garantir des moyens de subsistance durables ainsi que la santé et le bien-être des personnes qui dépendent de la vitalité des écosystèmes que nous partageons. Le Partenariat CDN aidera les pays à mettre en place une réponse intégrée pour l'action climat-nature, en s'appuyant sur notre réseau de plus de 200 membres, ainsi que sur des coalitions animées du même esprit », a déclaré Pablo Vieira, directeur mondial du Partenariat CDN.

Pour atteindre ces objectifs, la déclaration commune affirme l'engagement des pays signataires à renforcer la collaboration nationale et internationale autour d'objectifs communs, notamment :

? Favoriser l'alignement des contributions déterminées au niveau national (CDN), des plans nationaux d'adaptation (PNA) et des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB),

? Augmenter les financements et les investissements pour le climat et la nature à partir de toutes les sources,

? Assurer une représentation et une participation équitables des peuples autochtones, des communautés locales, des femmes, des filles, des jeunes et des autres communautés vulnérables,

? Promouvoir une approche globale de la société dans la planification et la mise en oeuvre des plans et stratégies nationaux relatifs au climat, à la biodiversité et à la restauration des sols, et

? Encourager la cohérence et l'interopérabilité de la collecte de données, des méthodes et des cadres d'établissement de rapports dans le domaine du climat et de la nature.

Après la COP28, ce groupe de coalitions se réunira régulièrement pour collaborer à des actions communes et se réunira à nouveau en 2024 lors de la COP16 de la CDB et de la COP29 sous les futures présidences de la COP en vue de la COP30 à Belém en 2025.

