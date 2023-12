Lancement du programme 2023 VAPORESSO CARE ECO GO GREEN - Global Carbon Neutral





SHENZHEN, Chine, 10 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 10 décembre, VAPORESSO , une marque leader dans l'industrie des cigarettes électroniques, a officiellement lancé sa nouvelle initiative, le programme 2023 VAPORESSO CARE ECO GO GREEN - Global Carbon Neutral (« le programme »). Ce programme, qui devrait se poursuivre jusqu'en juillet 2024, est la première pratique écologique et neutre en carbone dans l'industrie des cigarettes électroniques et vise à démontrer les efforts innovants de VAPORESSO en faveur du développement durable à l'ère de la neutralité carbone et à souligner son rôle clé dans l'industrie en tant que pionnier des pratiques durables.

Le concept innovant ECO NANO, un pionnier à faible teneur en carbone

VAPORESSO repousse depuis toujours les limites de l'innovation, en tirant parti de ses solides capacités technologiques. En collaboration avec des experts et des chercheurs de l'industrie, la marque a évalué le potentiel de divers matériaux innovants, émettant peu de carbone et respectueux de l'environnement. Ainsi, VAPORESSO a développé avec succès quatre produits révolutionnaires ECO NANO.

Ces produits vont encore plus loin en s'appuyant sur l'ECO NANO de VAPORESSO qui peut être rempli et rechargé, réduisant ainsi les coûts pour les utilisateurs et minimisant l'impact environnemental. De plus, ces produits comprennent des matériaux plus respectueux de l'environnement pour la production, réduisant davantage les émissions de carbone, en faisant alors de véritables pionniers des pratiques durables dans l'industrie.

Parmi ces quatre produits conceptuels innovants, l'« OceanGLINT » ECO NANO est le premier produit respectueux de l'océan dans l'industrie des cigarettes électroniques. Il utilise des matériaux recyclés PCR (« Post-Consumer Recycled »), une option de pointe à faible teneur en carbone dérivée de déchets plastiques marins recyclables, et peut protéger l'environnement marin et réduire les émissions de carbone de plus de 40 %. Trois autres produits conceptuels utilisent pour la première fois des matériaux innovants, notamment des matériaux biodégradables en PLA (acide polylactique), du composite de fibres de canne à sucre en PBAT (polybutylène adipate téréphtalate), des substances inorganiques et des résines thermoplastiques, établissant ainsi une nouvelle norme industrielle en réduisant les émissions de carbone et en contribuant au développement durable.

Initiatives visant à engager plus de personnes dans le monde entier et à promouvoir la durabilité environnementale

Grâce à ce programme, VAPORESSO s'engage à assumer la responsabilité de la marque et s'efforce d'atteindre un équilibre entre la croissance de l'industrie et la durabilité environnementale. En encourageant ses utilisateurs, clients et boutiques à favoriser les pratiques neutres en carbone et respectueuses de l'environnement, VAPORESSO s'engage à promouvoir le développement durable et à faible émission de carbone en tant que marque leader dans l'industrie des cigarettes électroniques.

UNITE TO PLANT (S'UNIR POUR PLANTER)

VAPORESSO a mis en place une plateforme en ligne conviviale où les produits innovants conceptuels sont présentés. Les utilisateurs peuvent ainsi en apprendre davantage sur la protection de l'environnement à faible émission de carbone et y contribuer grâce à des quiz interactifs. En fournissant aux utilisateurs des informations sur la protection de l'environnement, VAPORESSO vise à accroître la sensibilisation de ces derniers à l'environnement grâce à cette expérience interactive. Du 10 au 31 décembre, chaque jour, les utilisateurs qui répondront correctement à trois questions liées à la protection de l'environnement contribueront aux initiatives de plantation d'arbres de VAPORESSO. Les participants auront également la chance de gagner une multitude de prix exaltants, tels qu'un DJI AVATA, une GoPro et des équipements écologiques.

COLLABORATION AVEC UNE ORGANISATION MONDIALEMENT RECONNUE POUR LA PLANTATION D'ARBRES

En partenariat avec ONETREEPLANTED et China Green Foundation, du 10 au 25 décembre, VAPORESSO invite plus de 140 de ses principaux clients à devenir ses partenaires écologiques mondiaux. En reliant les clients et les utilisateurs, VAPORESSO plantera 6 000 arbres supplémentaires dans les mois à venir afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone tout en contribuant à hauteur de 66 tonnes de carbone au puits de carbone de la Terre chaque année. Avec VAPORESSO comme leader, ils travailleront en étroite collaboration pour construire un écosystème à faible émission de carbone et respectueux de l'environnement pour l'industrie des cigarettes électroniques.

ACTIVITÉS EN BOUTIQUE ? DÉFI DU NOMBRE DE PAS

VAPORESSO a également obtenu des réponses positives de plus de 500 boutiques dans le monde, visant à créer un écosystème industriel mutuellement bénéfique. Cette initiative incitera les consommateurs à adopter un mode de vie écologique et sain. De plus, les boutiques prépareront des récompened pour les participants, favorisant une interaction positive entre les boutiques, les consommateurs et la marque elle-même.

Grâce à ces initiatives, VAPORESSO est déterminée à être un leader pionnier à l'ère de la neutralité carbone et s'efforce de créer un écosystème écologique, durable et sain pour l'industrie des cigarettes électroniques. La marque se consacre à susciter des changements positifs et à donner l'exemple en matière de pratiques durables au sein de l'industrie des cigarettes électroniques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.vaporesso.com/activity/eco-go-green

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2296464/VAPORESSO_CARE_ECO_GO_GREEN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

10 décembre 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :