OPTIMA AÉRO REMPORTE LE GRAND PRIX « PME DE L'ANNÉE EN AÉROSPATIALE »





Aéro Montréal reconnaît l'excellence des PME aérospatiales québécoises de l'année lors du 5e gala des Prix Gilles-Demers.

MONTRÉAL, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale québécoise, est fière de dévoiler les résultats du 5e gala des Prix Gilles Demers, un événement prestigieux pensé pour mettre en lumière l'excellence des PME du secteur. Les lauréats ont été révélés à l'occasion de la soirée de gala qui se tenait ce vendredi 8 décembre 2023.

Créés pour reconnaître le savoir-faire québécois des PME sur des sujets stratégiques, les Prix Gilles Demers sont également l'occasion de remettre le Grand Prix de la PME de l'année en aérospatiale, décerné cette année, à l'entreprise Optima Aéro.

« Plus de 200 PME animent notre industrie aérospatiale québécoise et contribuent à faire de notre secteur un modèle d'excellence mondiale. Aéro Montréal a créé les Prix Gilles-Demers dans l'objectif de souligner la créativité et l'audace de ces PME qui font une différence pour l'industrie. C'est grâce à leur engagement que nous renforçons notre positionnement stratégique sur la scène locale et internationale et que nous pouvons travailler à bâtir un avenir plus durable. » Mélanie Lussier, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

OPTIMA AÉRO - Lauréat de la catégorie Croissance et création de richesse et Lauréat du Grand Prix PME de l'année en aérospatiale

Optima Aero se spécialise dans la réutilisation et la remise à neuf de pièces d'hélicoptères. L'entreprise s'est donnée pour mission de fournir des pièces, des composants et des moteurs remis à neuf et certifiés, tout en encourageant la réduction de l'empreinte carbone par la réutilisation de composantes.

RUIZ AEROSPACE MANUFACTURING - Lauréat de la catégorie Engagement envers l'innovation

Ruiz Aerospace Manufacturing concentre ses activités sur des services de conception, prototypage et production de pièces composites structurales haute performance. L'entreprise s'est donnée pour objectif de soutenir la nouvelle ère des matériaux multifonctionnels.

GROUPE DCM - Lauréat de la catégorie Rayonnement international et du Prix EDI Desjardins

Le Groupe DCM, résultat d'acquisitions successives de PME québécoises dans le domaine aéronautique cible trois domaines d'activité : la fabrication de pièces d'aéronefs (usinage, soudure, cintrage de tubes, assemblage notamment), la conception et la fabrication d'outillages d'entretien d'aéronefs (mécanique, hydropneumatique et électrique) et la réparation de pièces métalliques d'avions.

CALOGY SOLUTIONS - Lauréat de la catégorie Coup de coeur du jury

Calogy Solutions est une start-up Sherbrookoise qui développe des systèmes de stockage d'énergie et des systèmes de modélisation et de gestion thermique pour les systèmes de propulsion du futur.

Les Prix Gilles-Demers ont été organisés par Aéro Montréal avec le soutien de PwC, partenaire du Grand Prix Gilles-Demers.

