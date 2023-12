Sinopec profite de la COP 28 pour souligner les réalisations du CUSC et publier son premier rapport de rendement sur 10 ans entourant le soutien à la Belt and Road Initiative





DUBAI, Émirats arabes unis, 8 décembre 2023 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a mis en évidence les principales réalisations en matière de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) et a publié le premier rapport de rendement sur une période de dix ans à l'appui de la Belt and Road Initiative (BRI) au cours de l'événement « Carbon Capture, Utilization and Storage Progress in China » et la conférence mondiale sur les meilleures pratiques de carboneutralité. Ces événements organisés par le pavillon de la Chine parallèlement à la COP28, qui s'est tenue du 30 novembre au 12 décembre, à Dubai, visaient à présenter les mesures écologiques et favorisant la réduction des émissions de carbone de Sinopec.

La technologie de CUSC est le processus de réduction du carbone qui consiste à capter et à utiliser efficacement le CO2 provenant des émissions industrielles. Cette technologie a le potentiel de réduire considérablement les émissions à grande échelle et d'être un élément clé du parcours vers la carboneutralité.

En 2022, Sinopec a officiellement commencé à exploiter le projet de CUSC d'une mégatonne du champ pétrolier Qilu-Shengli, une étape importante pour l'industrie du CUSC de la Chine, qui passe progressivement à une exploitation commerciale mature. Il s'agit du premier projet de démonstration de la technologie de CUSC d'une mégatonne en Chine. On estime qu'il réduira les émissions de carbone de 1 million de tonnes par an, soit l'équivalent de la plantation de près de 9 millions d'arbres. Le projet est d'une grande importance pour établir le « cycle du carbone artificiel » et fournit une vaste expérience pratique de l'ingénierie et des données techniques pour les projets de CUSC à grande échelle en Chine.

En novembre 2022, Sinopec a signé un protocole d'accord non contraignant avec Shell, China Baowu et BASF pour lancer l'étude conjointe sur le premier projet de CUSC à source ouverte de 10 millions de tonnes, dans le but de fournir des solutions de décarbonisation aux producteurs industriels de la Chine orientale et de construire des chaînes d'approvisionnement en produits à faibles émissions de carbone.

Le rapport de rendement sur dix ans concernant l'engagement de Sinopec à l'égard du développement de la BRI souligne l'engagement ferme de l'entreprise envers le développement durable et les contributions, couvrant les domaines de la coopération énergétique, de la protection de l'environnement, des échanges culturels et du bien-être collectif. Le rapport souligne également le parcours emprunté par Sinopec pour favoriser la coexistence harmonieuse entre les êtres humains et la nature, promouvoir activement la production verte et propre, développer une économie circulaire, préserver la biodiversité et prendre des mesures proactives contre les changements climatiques.

D'une durée de deux semaines, la COP28 met l'accent sur des programmes comme l'accélération de la transition énergétique et le financement climatique. L'événement a attiré plus de 70 000 participants, ce qui constitue la plus grande conférence sur le climat à ce jour.

8 décembre 2023 à 20:40

