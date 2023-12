Déclaration du premier ministre sur la sélection du nouveau premier ministre des Territoires du Nord-Ouest





OTTAWA, ON, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la sélection de R.J. Simpson comme nouveau premier ministre des Territoires du Nord-Ouest :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite R.J. Simpson, qui a été sélectionné pour devenir le nouveau premier ministre des Territoires du Nord-Ouest par les membres de l'Assemblée législative.

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec le premier ministre Simpson et le gouvernement territorial en vue de continuer d'obtenir des résultats dans le cadre de dossiers importants pour les citoyens des Territoires du Nord-Ouest. Pour ce faire, nous comptons notamment continuer à soutenir le territoire et les communautés locales après les feux dévastateurs de cet été, accélérer la lutte contre les changements climatiques, créer des emplois de qualité, stimuler la croissance économique, faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, investir dans les infrastructures essentielles et construire plus de logements, plus rapidement.

« En travaillant de concert, nous pouvons créer des communautés fortes, saines et résilientes dès aujourd'hui, et bâtir un avenir prospère pour de nombreuses années.

« Je remercie Caroline Cochrane pour les services qu'elle a rendus aux Territoires du Nord-Ouest et au Canada en tant que première ministre au cours des quatre dernières années, et je lui souhaite bonne chance pour la suite. »

8 décembre 2023 à 18:08

