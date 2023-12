Unifor ratifie l'entente de principe sur l'établissement d'un programme national de l'énergie





CALGARY, AB, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des sections locales d'Unifor du secteur de l'énergie ont ratifié l'entente de principe qui établit le modèle de négociation pour plus de 7 500 membres du Programme national de l'énergie du syndicat.

"Je félicite le comité de négociation d'avoir établi ce nouveau modèle pour nos membres du secteur de l'énergie ", a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. "Les négociations ont été difficiles et il est d'autant plus important que les sections locales travaillent ensemble pour faire avancer les choses pour nos membres du secteur de l'énergie.

Unifor et Suncor ont conclu une entente de principe sur un modèle de trois ans. Les sections locales complèteront le modèle national en négociant des questions locales spécifiques pour compléter le processus.

"Ce modèle unit les membres de tout le pays et leur permet d'utiliser leur pouvoir collectif pour négocier avec les géants de l'énergie afin d'augmenter les salaires des travailleurs de tout le secteur ", a déclaré Daniel Cloutier, directeur d'Unifor Québec.

Les sections locales suivantes vont maintenant ratifier les ententes dans les diverses localités qui établiront le modèle :

Suncor Energy Products Partnership

Terminal de produits Burrard (section locale 601)

Raffinerie d'Edmonton (section locale 501A)

Terminal d'Edmonton (section locale 777)

Terminal de London (section 27)

Terminal d'Oakville (section locale 593)

Raffinerie de Montréal (section locale 175)

Terminal de Montréal (section locale 163Q)

Suncor Energy Inc.

Sables bitumineux (section locale 707A)

Organisation des employeurs de Terra Nova

Terra Nova Floating Production Storage and Offloading Platform (Local 2121)

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et s'efforce de créer des changements progressifs pour un avenir meilleur.

