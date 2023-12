COP28 : Faits marquants du jour pour le Canada - Le 8 décembre 2023





DUBAÏ, UAE, le 8 déc. 2023 /CNW/ -

Résumé des activités et des annonces du jour

Aujourd'hui, le ministre Guilbeault a participé au deuxième dialogue ministériel de haut niveau sur le financement de la lutte contre les changements climatiques, axé sur l'affectation stratégique de fonds pour soutenir l'action climatique. L'accent a été mis sur l'amélioration de l'efficacité des renseignements communiqués par les pays au sujet de leurs mesures de lutte contre les changements climatiques et sur le peaufinage des mécanismes d'affectation et d'utilisation des fonds pour relever les défis liés au climat.

L'ambassadrice Stewart a participé au Panel intergénérationnel sur le climat : De la désillusion à l'action collective systémique, au Pavillon du Canada . Durant la discussion animée par des membres du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques et des jeunes délégués internationaux, les panélistes ont fait valoir la nécessité d'avoir une tribune pour faire entendre divers points de vue, en insistant sur l'importance du rôle que peuvent avoir les jeunes dans la lutte contre les changements climatiques.

En marge de la COP28 , le gouvernement du Canada , par le truchement de la Corporation commerciale canadienne, a signé une lettre d'intérêt avec le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales de la Jordanie, une première étape vers la mise en oeuvre de projets canadiens d'efficacité énergétique en Jordanie.

Citation du jour

« Les jeunes présents à la COP se sont mobilisés chaque jour en participant aux négociations, en prenant part aux actions directes et en organisant des panels passionnants qui favorisent l'échange de connaissances. J'ai été particulièrement frappé de voir comment les bouleversements émotionnels liés à la crise climatique sont mis à profit et traduits en action et en espoir grâce à un sentiment d'appartenance et de communauté. »

- Abhayjeet (Abhay) Singh Sachal, membre du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques

Réunions bilatérales du ministre

Le ministre Guilbeault a rencontré Selwin Charles Hart , conseiller spécial du secrétaire général pour l'action climatique et la transition juste des Nations Unies, afin de discuter des progrès réalisés jusqu'à présent à la COP28 et des défis qui demeurent.

, conseiller spécial du secrétaire général pour l'action climatique et la transition juste des Nations Unies, afin de discuter des progrès réalisés jusqu'à présent à la et des défis qui demeurent. Il a également rencontré JoAnne Remillard , ministre de l'Environnement et des Changements climatiques du Cabinet de la Fédération métisse du Manitoba . Ensemble, ils ont discuté de la manière dont les peuples autochtones peuvent être intégrés efficacement dans le processus de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en général, et en particulier à la COP28 .

Photo du jour

Photo d'Environnement et Changement climatique Canada

Voyez notre album Facebook pour plus de photos.

Résumé des activités à venir : 9 décembre 2023

Activité : Séance de haut niveau sur l'objectif de 30 p. 100 d'ici 2030 - De l'accord à l'action : tirer parti de l'objectif 30 p. 100 d'ici 2030 pour lutter contre les changements climatiques Heure : 9 h (heure du Golfe) Lieu : Kiosque B8 - Théâtre Al Waha



Activité : Reprise du segment de haut niveau Heure : 10 h (heure du Golfe) Lieu : À confirmer



Activité : Table ronde ministérielle annuelle de haut niveau de 2023 sur l'ambition à l'horizon de 2030 Heure : 11 h (heure du Golfe) Lieu : À confirmer



Activité : Réunion ministérielle sur les contributions déterminées à l'échelle nationale et les stratégies et plans d'action nationaux concernant la biodiversité Heure : 14 h (heure du Golfe) Lieu : Kiosque B8 - Table ronde présidentielle Al Saih



Activité : Réunion ministérielle sur le partenariat des leaders pour les forêts et le climat

Séance de haut niveau de la COP28 - Tenir les promesses de Glasgow : remédier à la disparition des forêts d'ici 2030 Heure : 16 h 30 (heure du Golfe) Lieu : Théâtre Al Waha, zone bleue



Activité : Réunion ministérielle du comité directeur international de la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples Heure : 17 h 30 (heure du Golfe) Lieu : Expo City, espace de la CCNUCC



Activité : Réception de la COP15 : Célébration du premier anniversaire Heure : 18 h 30 (heure du Golfe) Lieu : Pavillon du Canada

8 décembre 2023 à 15:29

