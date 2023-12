Conférence 2023 « Comprendre la Chine » : défis et opportunités de la narration de la Chine





Cui Tiankai, ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis : questions cognitives et narratives dans les relations sino-américaines

Professeur Huang Renwei, vice-président distingué de l'Institut chinois pour l'innovation et la stratégie de développement, directeur général exécutif de l'Institut Fudan pour la ceinture et la route et la gouvernance mondiale : la mort d'Henry Alfred Kissinger, ancien secrétaire d'État américain, a inspiré une nouvelle ère dans les relations internationales

GUANGZHOU, Chine, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La conférence Comprendre la Chine, un événement prestigieux organisé par l'institut chinois pour l'innovation et la stratégie de développement, s'est récemment tenue à Guangzhou, en Chine. La conférence, centrée sur les nouveaux projets de la Chine dans un contexte de changements mondiaux sans précédent?élargissement de la convergence des intérêts et construction d'une communauté d'avenir partagé, a été marquée par un discours de Cui Tiankai, conseiller de l'Institut des affaires étrangères du Conseil du peuple chinois et ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, au cours du déjeuner. Le déjeuner était présidé par Zheng Yongnian, président de l'Institut de recherche de Guangzhou Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Area et doyen de l'Institut de recherche sur les affaires internationales Qianhai de l'Université chinoise de Hong Kong (Shenzhen).

Cui Tiankai a souligné la nécessité d'un récit précis pour saisir l'essence de la Chine. Il a mis l'accent sur trois erreurs largement répandues concernant la politique étrangère de la Chine, à savoir : les intentions stratégiques mondiales de la Chine, sa politique étrangère périphérique et son style diplomatique. Il a également exprimé son souhait de choisir « Sun Wukong » pour incarner le style diplomatique de la Chine, marqué par la loyauté, la constance, le discernement du bien et du mal, une capacité puissante et des aspects culturels chinois distincts.

Le 29 novembre, avant la conférence, l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Alfred Kissinger, est décédé.

« De nombreuses personnes l'ont mentionné et commémoré dans leurs discours lors de la conférence. Son intérêt pour la stabilité stratégique mondiale et sa vision élargie du leadership mondial sont bien connus », a déclaré le professeur Huang Renwei, honorable vice-président de l'Institut chinois pour l'innovation et la stratégie de développement et directeur général exécutif de l'Institut Fudan pour la ceinture et la route et la gouvernance mondiale.

« La disparition d'Henry Alfred Kissinger ouvre un nouveau chapitre des relations internationales. Henry Alfred Kissinger disait souvent que chaque visite en Chine apportait des idées et des connaissances nouvelles. En tant que symbole d'une époque, sa disparition n'a pas mis fin à cette époque, mais a au contraire ouvert une nouvelle période dans les relations internationales. »

