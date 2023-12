INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le port de Saguenay





SAGUENAY, QC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Dubuc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme, M. François Tremblay, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant un projet d'infrastructure au port de Saguenay.

Date : Le 11 décembre 2023



Heure : 14 h



Endroit : Saguenay

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante avant 13 h le 11 décembre 2023 : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront participer à l'événement.

