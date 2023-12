Un investissement fédéral appuie la modernisation d'un centre d'innovation autochtone à Tofino





DISTRICT DE TOFINO, BC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 4,9 millions de dollars pour rénover et moderniser le pavillon d'apprentissage IISAAK situé sur le campus Clayoquot du Centre d'innovation pour les aires protégées et de conservation autochtones du Pacifique (APCA). Quatre entreprises privées - RJC Engineers, AME Mechanical, Number TEN Architectural Group et AES Engineering Ltd. - soutiennent également le projet.

Grâce à la rénovation de cet élément essentiel de l'infrastructure sociale, le campus Clayoquot pourra continuer de soutenir le tissage des systèmes autochtones et occidentaux de connaissances pour la restauration et la conservation de la diversité culturelle et biologique. Le campus est au service des nations autochtones et des gouvernements pour établir et gérer les APCA de la région du Pacifique, grâce à la coordination des programmes et des activités de partage des connaissances, des programmes d'études, de la recherche et des événements. Le bâtiment qui sera rénové est un carrefour où les gens se rassemblent dans un espace éthique, avec comme objectif d'apprendre et de partager des connaissances sur la conservation menée par les autochtones. Il s'agit d'un élément central du campus.

Annoncé par le ministre Jonathan Wilkinson et Joe Martin, maître sculpteur et détenteur du savoir Tla-o-qui-aht, ce projet permettra de moderniser le pavillon d'apprentissage IISAAK situé sur le campus Clayoquot du Centre d'innovation APCA du Pacifique, afin de le rendre plus accessible, de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les améliorations apportées à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment et l'installation de systèmes d'énergie géothermique et solaire devraient permettre de réduire la consommation d'énergie du campus d'environ 11,8 % et les émissions de gaz à effet de serre de 3,3 tonnes par an.

Une fois le projet achevé, le pavillon d'apprentissage IISAAK accueillera et mobilisera un réseau de partenaires variés, en vue de soutenir chaque année jusqu'à 10 nations autochtones de la Colombie?Britannique et du Canada grâce au développement des capacités et à la mobilisation des connaissances. La programmation sera axée sur les programmes linguistiques, les recherches engagées par la communauté et des ateliers éducatifs liés à la conservation menée par les autochtones. On prévoit que le campus Clayoquot sera en mesure d'accueillir chaque année 10 000 visiteurs et Canadiens non autochtones, qui découvriront les avantages des infrastructures durables, de la restauration des écosystèmes et de la culture Nuu-chah-nulth, grâce à des visites guidées et à des activités de sensibilisation.

« Investir dans les infrastructures écologiques est judicieux pour notre environnement, nos collectivités et notre économie. Les améliorations apportées au Centre d'innovation APCA du Pacifique permettront non seulement de réduire les coûts opérationnels et les émissions de GES, mais aussi, et c'est encore plus important, de créer un espace accessible et sécuritaire pour célébrer la culture et l'histoire des Nuu-chah-nulth. Le gouvernement fédéral continuera de travailler avec ses partenaires autochtones, provinciaux et locaux pour investir dans des bâtiments communautaires publics qui aident à rendre des collectivités plus résilientes et plus inclusives dans tout le Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet de modernisation permettra aux aînés et aux détenteurs du savoir Nuu-chah-nulth d'accéder en toute sécurité à un lieu important d'enseignement et d'apprentissage. Il permettra également de créer un espace adapté à la culture et durable sur le plan environnemental qui honore les principes Nuu-chah-nulth de respect de nos relations humaines et non humaines en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles et en honorant notre profond respect du pouvoir du soleil. Ce projet, qui honore notre mode de vie, est un exemple inspirant que d'autres pourront reproduire. »

Joe Martin, maître sculpteur Tla-o-qui-aht

Le gouvernement fédéral investit 4 942 902 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Quatre entreprises privées - RJC Engineers, AME Mechanical , Number TEN Architectural Group, et AES Engineering Ltd. - soutiennent également le projet .

- . Le Programme BCVI vise à améliorer les lieux de travail, d'apprentissage, de loisir, de vie et de rassemblement des Canadiens, en réduisant la pollution et le coût de la vie ainsi qu'en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce à la modernisation écologique et à d'autres améliorations apportées aux bâtiments communautaires publics existants et aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI contribue à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et qu'elles aient une longue durée de vie, tout en aidant le Canada à être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Au moins 10 % du financement est alloué à des projets répondant aux besoins de communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le Programme BCVI a été mis sur pied afin de soutenir le Plan climatique renforcé du Canada : un environnement sain et une économie saine. Il appuie le premier pilier du Plan en visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et le renforcement de la résilience aux changements climatiques.

Le Programme fournit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations , des réparations ou des modernisations écologiques et accessibles.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada .

