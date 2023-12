Projet de construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma - Rencontre constructive du comité de suivi régional





SAGUENAY, QC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, a souligné les échanges constructifs qui ont eu lieu aujourd'hui entre les membres du comité de suivi régional sur le projet de construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 menant à Alma.

La rencontre visait à présenter le rapport de la consultation publique tenue en juin 2023, à faire le suivi des derniers avancements du projet et à échanger sur les étapes à venir, dont la présentation des tracés potentiels pour le nouveau lien routier.

Le député a également réitéré que différentes activités d'information et de consultation seront organisées au cours de 2024. Celles-ci serviront à recueillir les commentaires et les préoccupations de la population et du milieu au sujet des tracés à l'étude :

Hiver 2024 : séance d'information publique et consultation en ligne;

Printemps 2024 : groupes de discussion avec les citoyens concernés par les tracés.

Les remarques reçues lors de ces activités seront examinées et alimenteront les réflexions quant au choix du tracé final, tout comme l'étude d'impact sur l'environnement, dont le dépôt est prévu en 2024.

Le projet de construction des routes 170 et 169, de Saint-Bruno à Alma, marque la dernière étape majeure du lien rapide entre l'arrondissement de La Baie, à Saguenay, et la ville d'Alma. Cette intervention achèvera l'extrémité ouest de la voie intrarégionale cruciale, qui améliorera la mobilité pour les personnes et les marchandises.

L'aménagement de la route 170, une chaussée à quatre voies contournant Saint-Bruno pour rejoindre la route 169, vise particulièrement à renforcer la sécurité et à améliorer la fluidité de la circulation. De plus, ce projet répond à l'enjeu de poudrerie hivernale, récurrent et problématique dans le secteur de Saint-Bruno, qui a souvent entraîné la fermeture de routes.

Citations

« Nous nous étions engagés à retourner auprès de la population, et c'est ce qui sera fait au cours de l'hiver 2024. J'invite les citoyens à participer aux activités de consultation à venir sur les tracés. De cette façon, nous arriverons à réaliser le meilleur projet pour toutes et tous. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Les citoyens, les automobilistes et les camionneurs attendent la réalisation de ce projet depuis plus de 40 ans. Il est important de le réaliser dans des délais acceptables et il est aussi primordial d'écouter et d'entendre la population afin que notre gouvernement concrétise le meilleur tracé pour les utilisateurs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, députée de Chicoutimi.

« Les analyses des différents tracés sont sur le point d'être finalisées, ce qui témoigne de la progression notable du projet. Les équipes du Ministère redoublent d'efforts en ce sens, et je tiens à saluer l'engagement remarquable des membres du comité de suivi. Leur collaboration permettra d'assurer la réussite de ce projet d'importance pour améliorer la sécurité et la mobilité des usagers de la route dans la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Composé de représentants de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le comité de suivi régional a pour objectif de permettre aux membres de faire valoir leurs préoccupations et d'assurer une liaison optimale avec le milieu.

Le comité de suivi est composé de : M me Andrée Laforest, députée de Chicoutimi , ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales; M me Sylvie Beaumont , mairesse d'Alma; M. François Claveau, maire de Saint-Bruno ; M me Julie Dufour , mairesse de Saguenay; M. Louis Ouellet , préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Quelques éléments clés de la consultation publique de juin 2023 : 150 personnes ont participé aux journées portes ouvertes à Saint-Bruno , les 6 et 7 juin; 184 personnes ont répondu au questionnaire en ligne, du 6 au 30 juin; 87 % des répondants considèrent que le projet est important pour eux; Priorités des répondants : Améliorer le sentiment de sécurité dans le centre urbanisé de Saint-Bruno; Optimiser la fluidité de la circulation; Principales préoccupations des répondants : Acquisitions immobilières; Protection de la faune; Répercussions sur la circulation.



Liens connexes

Suivez le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

8 décembre 2023 à 14:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :