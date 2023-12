Le premier ministre annonce la nomination du nouveau juge en chef de la Colombie-Britannique





OTTAWA, ON, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Leonard Marchand, juge de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, au poste de juge en chef de la Colombie-Britannique et juge en chef de la Cour d'appel du Yukon.

Le juge en chef Marchand remplace l'honorable Robert J. Bauman, qui a pris sa retraite le 1 octobre 2023.

Citation

« L'honorable Leonard Marchand est un membre très respecté de la communauté juridique de la Colombie-Britannique et du Canada. À l'heure où il assume son nouveau rôle de juge en chef de la Colombie-Britannique et juge en chef de la Cour d'appel du Yukon, je lui souhaite beaucoup de succès. Je sais qu'il apporte une riche expérience à ce poste et qu'il continuera à bien servir la population de la Colombie-Britannique et du Yukon. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Au Canada , les juges en chef et les juges en chef adjoints sont chargés du leadership et de l'administration de leurs tribunaux. Ils sont aussi membres du Conseil canadien de la magistrature, qui a pour objectif d'améliorer la qualité des services judiciaires des cours supérieures du Canada .

, les juges en chef et les juges en chef adjoints sont chargés du leadership et de l'administration de leurs tribunaux. Ils sont aussi membres du Conseil canadien de la magistrature, qui a pour objectif d'améliorer la qualité des services judiciaires des cours supérieures du . Les juges en chef et les juges en chef adjoints sont nommés par la gouverneure générale, sur avis du Conseil des ministres et sur recommandation du premier ministre.

Note biographique

