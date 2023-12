Xinhua Silk Road : le fabricant chinois de liqueurs Wuliangye encourage la coopération internationale en matière de chaînes d'approvisionnement





PÉKIN, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- En tant que partenaire officiel de la première China International Supply Chain Expo (exposition internationale sur la chaîne d'approvisionnement de Chine, CISCE), le fabricant chinois de liqueurs Wuliangye s'est engagé à faciliter la formation d'une plateforme de coopération internationale ouverte et à promouvoir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales.

Lancée le 28 novembre à Pékin, la CISCE comprend cinq zones d'exposition qui présentent les chaînes d'approvisionnement pour les véhicules intelligents, l'agriculture verte, l'énergie propre, les modes de vie sains et les technologies numériques, parmi lesquelles le stand de Wuliangye a été installé dans la zone d'exposition consacrée à l'agriculture verte.

Le stand présente l'ensemble du système industriel du baijiu chinois, exposant la chaîne de production des graines à la liqueur, la chaîne d'approvisionnement industrielle du conditionnement à la logistique, et la chaîne bidirectionnelle entre la consommation et le service basée sur le réseau multidimensionnel couvrant les marchés nationaux et étrangers.

En outre, le producteur de baijiu chinois a réussi à mettre en place des dispositifs interactifs dans son stand, qui offrent une expérience immersive du charme unique des liqueurs de l'entreprise, permettant aux visiteurs de l'événement d'en apprendre davantage sur l'industrie et la culture liées au baijiu chinois. Le stand a suscité une grande attention lors de l'exposition, ce qui a ouvert la voie à des possibilités de coopération future.

L'agriculture verte, qui repose sur les liens fondamentaux, les technologies clés, les produits et le développement intégré des chaînes industrielles agricoles, est l'un des principaux thèmes abordés lors de la CISCE. À cet égard, Wuliangye a déployé des efforts concrets pour mettre en place un système de production qui facilite le développement vert, à faible émission de carbone et circulaire, et sert de référence aux entreprises productrices de liqueurs en ce qui concerne la promotion de la stabilité des chaînes agro-industrielles.

En tant qu'usine verte de renommée nationale et l'une des premières entreprises du secteur à mettre en oeuvre des conceptions écologiques, Wuliangye a pris des mesures fermes pour privilégier les avantages écologiques et le développement vert. Grâce à la construction de parcs industriels écologiques et aux efforts déployés pour fournir des produits écologiques, l'entreprise a réussi à mettre en place une production écologique à grande échelle.

Jusqu'à présent, le fabricant de liqueurs a mis en place une base de production standardisée de céréales utilisées pour la fabrication de liqueurs, qui couvre une superficie de 1,15 million de mu (environ 76 666,67 hectares). Cette base devrait être portée à 2 millions de mu d'ici 2025, ce qui permettra de promouvoir la qualité des produits, l'augmentation des revenus et le développement durable de l'agriculture locale et de soutenir le développement de haute qualité de l'industrie chinoise des liqueurs.

