Seaspan Corporation pénètre un nouveau segment de marché avec une commande stratégique de nouveaux navires transporteurs de voitures et de camions à double carburant au GNL

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation (Seaspan), le principal propriétaire et exploitant de porte-conteneurs au monde, poursuit sa croissance de qualité grâce à son programme de construction neuve de navires transporteurs de voitures et de camions à double carburant au GNL de 10 800 CEU (unités équivalent conteneur), prêts pour l'ammoniac et le méthanol, en partenariat avec le leader du marché de transport de voiture, Hyundai Glovis (Glovis).

Glovis, qui est l'un des plus grands transporteurs automobiles au monde et qui fait partie du groupe Hyundai Motor, peut tirer parti des compétences éprouvées de Seaspan en matière d'excellence opérationnelle, de partenariat innovant avec les clients et de solidité financière. Les navires seront affrétés à long terme dès la livraison et, étant les plus grands navires transporteurs de voitures et de camions en cours de développement à ce jour, ils apporteront à Glovis une qualité, une ampleur et une flexibilité inégalées.

Fort d'une expérience éprouvée en matière de collaboration avec les principales compagnies maritimes et constructeurs de navires pour développer un portefeuille de navires à carburant alternatif inspiré par les clients, Seaspan a négocié l'achat auprès d'un chantier naval de China State Shipbuilding Corporation ? Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. Ces navires transporteurs de voitures et de camions à double carburant au GNL de pointe seront prêts pour le méthanol et l'ammoniac, soulignant le leadership de Seaspan en matière de parcours de transition, de conception innovante de navires et d'exécution de nouvelles constructions, en plus du programme de construction neuve existant de Seaspan comprenant 70 navires, dont 25 porte-conteneurs à double carburant au GNL.

« Cet accord témoigne de la confiance et de la valeur que nos clients accordent à l'engagement et à la capacité de Seaspan à mettre en oeuvre des initiatives en matière de carburants alternatifs, a déclaré Bing Chen, président-directeur général de Seaspan. En intégrant notre vaste expérience en matière de porte-conteneurs à double carburant au GNL, tout en travaillant de manière proactive avec tous les acteurs au cours de ce parcours de décarbonisation, Seaspan est en excellente position pour contribuer à l'établissement des normes et à l'essor du transport maritime durable. »

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Glovis, leader du marché dans le secteur des navires transporteurs de voitures et de camions, et de tirer parti de notre plateforme intégrée pour faciliter leur succès stratégique, a ajouté Kun Li, directeur commercial de Seaspan. À l'heure où les gouvernements cherchent à s'éloigner des véhicules à carburant conventionnel au profit des véhicules électriques, nous voyons là une occasion non seulement de répondre à la demande actuelle de solutions de transport maritime durables, mais aussi de soutenir l'initiative mondiale en faveur de solutions de transport plus propres. »

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » (telles que définies dans la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié) concernant des événements futurs. Les déclarations de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou qui s'y réfèrent, ou qui contiennent des termes tels que « sera », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « s'attendre à », « estimer », « projeter », « prévoir », et d'autres expressions similaires, sont des déclarations prospectives. Nous vous conseillons de ne pas vous fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles par rapport aux futurs événements, elles ne sont pas des garanties de performances futures et sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs, dont certains échappent au contrôle d'Atlas Corp. (Atlas) et sont difficiles à prévoir. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs détaillés de temps à autre dans nos rapports périodiques et les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le rapport annuel d'Atlas sur le formulaire 20-F pour l'année se terminant le 31 décembre 2022. Atlas n'a aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ces déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenant après la publication du présent communiqué. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques inconnus ou des incertitudes se matérialisent, les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes d'Atlas. Nous n'émettons aucune prédiction ou déclaration quant à la performance de l'un de nos titres.

À propos d'Atlas Corp.

Atlas est une société de gestion d'actifs de premier plan au niveau mondial, qui se distingue par sa position de propriétaire et d'exploitant de premier ordre, en mettant l'accent sur le déploiement discipliné de capitaux afin de créer une valeur durable pour les actionnaires. Atlas cherche à générer des rendements à long terme ajustés en fonction du risque en tirant parti d'actifs infrastructuraux de grande qualité issus du secteur maritime, du secteur de l'énergie et d'autres secteurs verticaux de l'infrastructure. Les filiales en propriété exclusive d'Atlas comprennent APR Energy et Seaspan Corporation. Pour plus d'informations, consultez atlascorporation.com.

À propos de Seaspan Corporation

Seaspan est le plus grand bailleur mondial de porte-conteneurs, principalement axé sur les contrats de location à long terme et à taux fixe avec les principales compagnies maritimes de transport de conteneurs au monde. Au 30 septembre 2023, la flotte opérationnelle de Seaspan se composait de 142 navires d'une capacité totale de 1 410 800 EVP avec 47 navires supplémentaires en construction, livrables jusqu'en décembre 2024, portant la capacité totale de la flotte à 1 927 800 EVP, sur la base d'une livraison complète. Pour plus d'informations, consultez seaspancorp.com.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter : Cailey Murphy, responsable de la communication d'entreprise, communications@seaspancorp.com

5 décembre 2023 à 20:29

