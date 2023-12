Nouveau rapport de l'UNICEF sur la pauvreté infantile : le Canada se retrouve à mi-chemin





Malgré certains progrès, le Canada peut faire mieux pour protéger les enfants de la pauvreté

TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Selon le Bilan Innocenti, un rapport publié aujourd'hui par le bureau mondial de la recherche de l'UNICEF, le taux actuel de pauvreté infantile du Canada se classe au 19e rang parmi 39 pays à revenu élevé. Les conclusions démontrent que le Canada demeure un pays aux résultats moyens en matière de lutte contre la pauvreté infantile, comptant près d'un million d'enfants vivant dans la pauvreté.

Le Bilan 18 de l'UNICEF compare les niveaux de pauvreté infantile dans les pays les plus riches, les progrès accomplis pour y mettre un terme et l'efficacité des politiques mises en oeuvre pour protéger chaque enfant de la pauvreté.

« En tant que pays du G7 doté de l'une des plus puissantes économies au monde, le Canada peut viser plus haut qu'un classement moyen parmi les pays à revenu élevé, affirme Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. Le bilan de l'UNICEF de cette année indique que, malgré certaines avancées, le Canada doit redoubler d'efforts afin de protéger les enfants canadiens de la pauvreté. Nous devons mieux faire nos devoirs, ici-même au Canada. »

Le rapport indique que le Canada a réalisé, dans la dernière décennie, des progrès considérables en matière de réduction de la pauvreté infantile, essentiellement en raison de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) et des transferts de revenus durant la pandémie. Cependant, parallèlement à ces gains fragiles, environ 18 pour cent des enfants au Canada vivent encore dans la pauvreté. Affichant des taux de pauvreté infantile d'environ 10 pour cent ou moins, le Danemark, la Slovénie et la Finlande figurent au sommet du classement.

Laisser les enfants dans la pauvreté est un choix

Dans La pauvreté infantile au Canada : finissons-en, le Document canadien d'accompagnement du Bilan Innocenti 18, UNICEF Canada approfondit la question des impacts de la pauvreté, de la discrimination et de l'exclusion sur les enfants. Le rapport souligne que les politiques canadiennes de soins et de protection sociale axées sur la famille - prestations de revenus, congé parental et garde d'enfants - laissent pour compte trop d'enfants.

Parmi les autres conclusions importantes du rapport :

Le Canada se classe 25 e sur 38 pays pour le niveau de prestations de revenus axés sur les enfants.

se classe 25 sur 38 pays pour le niveau de prestations de revenus axés sur les enfants. Le Canada est l'un des dix pays dont le taux de pauvreté infantile au sein des familles monoparentales dépasse 40 pour cent.

est l'un des dix pays dont le taux de pauvreté infantile au sein des familles monoparentales dépasse 40 pour cent. En 2021, la pauvreté infantile s'est accrue au Canada pour la première fois depuis des années.

« La pauvreté est une violation des droits de la personne qui touche de façon disproportionnée les personnes en proie à la marginalisation systémique y compris, entre autres, les peuples autochtones, les communautés de personnes racisées et immigrantes, les personnes vivant avec un handicap, les femmes seules et les jeunes ayant recours à l'aide sociale, a déclaré Leila Sarangi, directrice nationale de Campaign 2000, un partenaire d'UNICEF Canada. Nous sommes une nation riche et disposons des moyens, c'est d'une volonté politique dont nous avons maintenant besoin. »

Pour mettre fin à la pauvreté des enfants au Canada et pour améliorer leur santé et leur développement, UNICEF Canada exhorte tous les paliers gouvernementaux à procéder aux interventions suivantes :

Intégrer un supplément au faible revenu à l'Allocation canadienne pour enfants et assurer l'accès aux enfants administrativement exclus. Les transferts de fonds sociaux financés par l'impôt et les prestations de revenus constituent les moyens les plus efficaces de remédier à la pauvreté infantile qui continue à toucher la vie de près d'un million d'enfants au Canada. Garantir à chaque nourrisson du temps parental adéquat et un soutien financier. Les avantages parentaux excluent près d'un nourrisson sur trois. Les enfants autochtones et ceux issus de familles à faible revenu, ou de parents aux emplois précaires, sont laissés pour compte de façon disproportionnée. Nous devons rendre ces politiques entièrement inclusives et équitables. Fournir à chaque enfant une alimentation saine à l'école, chaque journée scolaire. Présentement, le Canada est le seul pays du G7 qui ne dispose pas de programmes d'alimentation à l'école à l'échelle nationale. Nous savons pourtant que les effets positifs de ces programmes sur la santé, l'apprentissage et l'inclusion des enfants n'ont pas de prix.

« Les enfants n'ont qu'une seule chance de vivre leur enfance, la phase la plus délicate du développement humain. Lorsque nos politiques et programmes ne mettent pas leur bien-être au premier plan, ce sont eux qui en paient le prix le plus fort. », ajoute madame Palvetzian.

Téléchargez le rapport mondial de l'UNICEF ici et le Document canadien d'accompagnement ici.

À propos de la série de bilans de l'UNICEF

En tant que chef de file mondial en matière de connaissances sur la situation des enfants, l'UNICEF s'engage à recueillir et à partager l'information critique concernant les enfants de par le monde. Depuis plus de vingt ans, l'UNICEF a publié une série de rapports sur le bien-être des enfants dans les pays à revenu élevé. La diffusion publique de ces données et analyses permet aux parlementaires et aux décideurs de disposer des renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées dans le meilleur intérêt de chaque enfant, et d'outiller les Canadiens, y compris les personnes travaillant dans le secteur du bien-être des enfants, pour faire partie de la solution.

À propos de L'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire axé sur les enfants à l'échelle mondiale. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau.

En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires.

Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE UNICEF Canada

5 décembre 2023 à 19:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :