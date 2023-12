Le Technoparc Montréal devient le premier territoire économique durable au Canada





MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer que le Technoparc Montréal, cet important moteur économique situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, devient le premier territoire économique durable au pays avec l'obtention de la certification ISO 14001.

Avec la certification ISO 14001, une norme environnementale issue de la grande famille de normes portant le label ISO, la Ville s'engage à réduire son empreinte environnementale issue de ses activités économiques dans le secteur nord du Technoparc. Cette norme se base sur le principe d'amélioration continue de la performance environnementale au sein d'une organisation. Elle s'adresse aux organismes de tous types et de toutes tailles, qu'ils soient privés ou publics.

La Ville souhaite que le nord du Technoparc devienne un modèle de développement des parcs industriels de demain, favorisant la transition écologique de l'économie, ainsi qu'un lieu incontournable d'innovation en matière de réduction de l'empreinte écologique. Par exemple, les mesures entourant la certification incluent notamment un meilleur arrimage entre le Technoparc et sa communauté économique, proposant notamment des solutions aux enjeux de mobilité durable et faisant la promotion de l'économie circulaire ainsi que de la protection et de la mise en valeur des milieux naturels.

En plus de la certification, la Ville s'est donné les moyens de protéger les terrains situés à l'intérieur de la nouvelle délimitation du parc-nature des Sources, une superficie équivalente au parc du Mont-Royal, en annonçant plus tôt cette année la nouvelle délimitation du parc-nature , dont une partie de trouve dans le secteur du Technoparc. Ce grand parc participe activement à l'obtention de la certification puisqu'il favorise la protection de la biodiversité dans le secteur.

« Cette certification est une preuve de plus de l'engagement de notre administration à faire les choses autrement en matière d'économie et d'innovation, en privilégiant le développement durable et en réduisant les émissions de GES. Nous sommes persuadés que plusieurs entreprises des secteurs clés de l'économie verte viendront ici profiter de cet espace économique propulsé par l'innovation. Donc, en plus de la protection des terrains au sud du Technoparc dans la nouvelle délimitation du parc-nature des Sources, par cette certification, nous nous assurons que les entreprises qui s'installent au nord, sur les terrains de la Ville, sont exemplaires », a déclaré Luc Rabouin, président du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design.

« Nous sommes fiers que cette initiative unique au Canada se déroule ici même, dans Saint-Laurent. Elle aura un impact réel sur la qualité de vie des résidentes et des résidents du secteur et sur les propriétaires corporatifs, en travaillant à améliorer la performance environnementale de ce parc scientifique et d'affaires », a ajouté Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent.

À propos de Technoparc Montréal

Technoparc Montréal est le premier parc scientifique du Canada. Il regroupe une communauté de plus d'une centaine d'entreprises innovantes dans les secteurs des sciences de la vie, de l'aéronautique et des technologies. Sa mission est d'assurer la création et la croissance d'entreprises dans ces secteurs d'activités ainsi que de fournir des espaces locatifs et des terrains.

Géré par la Ville de Montréal, le Technoparc est un parc d'affaires scientifiques et technologiques à vocation internationale ainsi qu'un lieu de recherche et de développement commercial où travaillent plus de 7 000 personnes. La Ville souhaite développer le nord du Technoparc à des fins économiques et protéger le sud par l'agrandissement du parc-nature des Sources.

5 décembre 2023

