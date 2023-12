Hithium, fabricant de batteries, rejoint l'association chilienne pour l'énergie propre





Le spécialiste du stockage énergétique stationnaire Hithium a adhéré à l'association chilienne des énergies renouvelables ACERA. Le fabricant a signé avec le groupe lors d'un événement qu'il a organisé pour ses partenaires et collègues de l'industrie à Santiago, où les représentants d'Hithium ont également présenté l'entreprise au marché régional et ses dernières innovations en matière de produits.

« Nous nous sommes engagés à soutenir l'industrie des énergies renouvelables au Chili, c'est pourquoi il est important pour nous de rejoindre nos collègues du secteur des énergies propres ici et de devenir membre de l'ACERA », a indiqué Mizhi Zhang, responsable des affaires mondiales chez Hithium, lors de l'événement. « À mesure que la production d'énergie renouvelable augmente, le stockage énergétique joue un rôle clé pour permettre au réseau d'intégrer l'énergie propre de manière stable. Nous remercions vivement tous nos collègues et partenaires du secteur qui nous ont rejoints ce soir pour célébrer et parler de la façon dont nous pouvons développer ensemble le stockage énergétique au Chili. »

En tant qu'association commerciale à but non lucratif fondée en 2003, ReNew se concentre sur la connexion des parties prenantes du marché des énergies renouvelables ainsi que sur la promotion de la transition vers les énergies propres et une plus grande efficacité énergétique au Chili.

Suite à ses débuts sur le marché mondial du stockage énergétique plus tôt dans l'année, Hithium a présenté son premier système de conteneur « ? Block » de 5 MWh, que Neil Bradshaw, directeur de l'ingénierie des applications mondiales d'Hithium, a présenté en détail lors de l'événement de l'entreprise..

M. Bradshaw s'est exprimé en ces termes : « Le système permet de faire un bond en avant en termes de densité énergétique tout en simplifiant l'installation. Avec la technologie des modules à double canal, Hithium a conçu les modules pour qu'ils ne soient insérés que d'un seul côté, ce qui permet d'effectuer les opérations de maintenance ultérieures d'un seul côté. Les conteneurs peuvent donc être placés non seulement côte à côte, mais aussi dos à dos, de sorte que les maîtres d'ouvrage ont besoin d'une surface réduite de 20 %. De même, l'ensemble du câblage sort des conteneurs par le côté et non plus sous le conteneur, ce qui permet aux installateurs d'économiser considérablement sur les coûts de fondation ».

Quant à l'événement Hithium, « Hi Society », il s'est déroulé à l'hôtel W Santiago, où le fabricant a accueilli environ 70 membres de la communauté régionale des énergies renouvelables.

Fondé en 2019, HiTHIUM est un fabricant de premier plan de produits de stockage énergétique stationnaire de qualité supérieure pour les applications à l'échelle des services publics ainsi que pour les applications commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs sites de production « intelligents », les innovations de HiTHIUM comprennent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion ainsi que des augmentations du cycle de vie. Avec plusieurs décennies d'expérience cumulée dans le domaine parmi ses fondateurs et ses cadres supérieurs, HiTHIUM tire parti de sa spécialisation dans les BESS pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage énergétique. L'entreprise est basée à Xiamen, en Chine, et dispose d'autres sites de production, de recherche ou de vente à Shenzhen, Munich, Dubaï et en Californie. HiTHIUM a livré 11 GWh de batteries.

