La grue sur roues la plus lourde au monde, la XCA3000, franchit une étape importante lors de son premier levage





YINGKOU, Chine, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La XCA3000, la grue sur pneus ayant le plus grand tonnage au monde et une innovation propre à XCMG, a récemment achevé sa première mission à Yingkou, dans la province de Liaoning, en Chine, établissant une nouvelle référence en matière d'efficacité opérationnelle et de capacité de levage.

Sur le site éolien Dashiqiao Xintai New Energy 200 MW, gérée par China Energy Engineering Group Northeast No.2 Electric Power Construction, la grue XCMG XCA3000 a hissé une pale d'éolienne de 25 tonnes et de 95 mètres de long à une hauteur de 107 mètres. Elle a ensuite été arrimée avec précision au moyeu de l'éolienne et mise en place. L'opération a été supervisée par des cadres des secteurs de l'énergie et du levage lourd, et suivie par des journalistes.

Grâce à l'utilisation de la grue la plus exclusive au monde, spécialement conçue pour le levage des éoliennes, l'efficacité opérationnelle a plus que doublé. Une nacelle d'éolienne, d'un poids de 135 tonnes et d'une puissance de 5 MW, peut désormais être installée dans un délai de 30 minutes.

La grue sur roues XCMG XCA3000 a une capacité de levage de 3 000 tonnes, ce qui la rend idéale pour l'installation d'éoliennes jusqu'à 10 MW. À une hauteur de 160 mètres, elle peut hisser 190 tonnes, établissant ainsi un nouveau record pour la capacité de levage la plus élevée et la plus lourde parmi les grues sur roues.

La fabrication mondiale d'équipements éoliens évolue vers des modèles plus grands, plus lourds et plus volumineux. Par conséquent, les équipements de levage et d'installation dotés de plus grandes capacités de levage, de plus grandes hauteurs de levage, d'une manutention plus efficace des charges lourdes et d'une technologie de sécurité améliorée sont devenus essentiels pour le progrès rapide de l'industrie de l'énergie éolienne.

XCMG a mené des recherches indépendantes et conçu des grues sur roues capables de soulever plus de mille tonnes, et a maintenant réussi à remplacer les importations avec ces modèles.

La XCA3000 a apporté de nouvelles améliorations à la technologie des flèches flexibles à haute performance, en s'attaquant à des problèmes tels que la réduction des performances de levage à haute altitude et l'espace limité sous les crochets de levage de l'éolienne. Cette amélioration permet de réduire de 20 à 30 % le temps nécessaire à l'installation d'une éolienne.

En outre, la capacité de la grue à transporter des composants lourds tels que le bras principal et les jambes, qui pèsent jusqu'à 317 tonnes, associée à une inclinaison de 20 %, renforce son efficacité dans le transfert de charges lourdes.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : http://en.xcmg.com/en-ap/solution/solu-detail-9618596.htm.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2291598/1.jpg

5 décembre 2023 à 12:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :