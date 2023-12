Le Défi ski Leucan lance sa 19e édition avec une nouvelle image





MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Leucan lance avec fébrilité la 19e édition du Défi ski Leucan avec une toute nouvelle image de marque. Depuis la première édition en 2006, plus de 10 millions ont été amassés par plus de 27?000 participants afin de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Leucan invite la population à s'inscrire à l'une des six montagnes participantes partout au Québec et à dévaler les pentes en mars 2024.

Le Défi ski Leucan se chausse d'une nouvelle image

Leucan dévoile aujourd'hui le nouveau logo et la nouvelle identité visuelle du Défi ski Leucan. Mackenzie, 8 ans, atteinte d'une leucémie aiguë lymphoblastique, a accepté d'être le visage du Défi. Sa participation rappelle l'importance de la solidarité et du soutien envers les enfants qui, comme elle, traversent la tempête du cancer pédiatrique. Le Défi conserve le slogan des années passées « Aidons-les à remonter la pente ».

« Cette nouvelle identité visuelle insuffle un vent de fraîcheur au Défi ski Leucan. Le slogan du Défi était très puissant et nous souhaitions lui offrir une image tout aussi forte. En mettant de l'avant Mackenzie accompagnée d'une équipe de skieurs prêts à l'aider, l'image renouvelée rappelle l'importance du soutien que chacun peut offrir aux enfants atteints de cancer afin qu'ils remontent la pente! », mentionne Julie Charbonneau, directrice des communications chez Leucan.

Pour découvrir le logo épuré et la nouvelle identité visuelle du Défi ski Leucan 2024, visitez le https://www.defiski.com/fr/medias-fr/nouvelle-identite-visuelle-du-defi-ski-leucan/

Un événement de collecte essentiel pour les enfants atteints de cancer

Les dons amassés lors de l'événement hivernal financent plusieurs services essentiels de Leucan, dont l'accompagnement et le soutien affectif dès l'annonce du diagnostic.

« Dès l'annonce du diagnostic, Leucan était là. On était dans un moment de panique; on n'avait pas la tête à chercher de l'aide, mais Leucan est arrivée pour alléger notre quotidien de toutes sortes de façons. Ça fait du bien de sentir qu'on s'occupe de nous pendant que nous, on s'oublie un peu pour se concentrer sur notre nouvelle réalité. », mentionne Jessie Ladurantaye, maman de Mackenzie, 8 ans, leucémie aiguë lymphoblastique et nouveau visage du Défi ski Leucan.

L'activité hivernale de collecte de fonds la plus accessible au Québec

Le Défi ski Leucan est un événement festif et familial s'adressant aux skieurs et planchistes de tous âges et niveaux. Le Défi ski Leucan est l'une des collectes de fonds les plus importantes pour Leucan.

Le Défi aura lieu sur six montagnes partout au Québec :

Estrie : Bromont , montagne d'expériences (16 mars 2024)

, montagne d'expériences (16 mars 2024) Mauricie-et-Centre-du-Québec : Vallée du Parc (16 mars 2024)

Chaudière-Appalaches (Québec) : Mont Adstock (16 mars 2024)

Québec : Station touristique Stoneham (23 mars 2024)

(23 mars 2024) Abitibi-Témiscamingue : Mont-Vidéo (23 mars 2024)

Saguenay-Lac-Saint-Jean : Le Valinouët (23 mars 2024)

Cette année encore, les participants ont le choix entre le volet participatif et le volet corporatif. Leucan invite la population à visiter le defiski.com pour plus de renseignements et pour s'inscrire.

À propos du Défi

Le Défi ski Leucan, c'est des heures de ski, de planche à neige, de randonnée alpine et plusieurs activités sur six montagnes au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s'agit d'une activité conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. Les participants forment une équipe d'une à quatre personnes et amassent un minimum en dons pour Leucan : 500$ pour le volet participatif ou 2 000 à 2 500$ pour le volet corporatif.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus d'appuyer la recherche clinique, l'Association offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés : accompagnement et soutien affectif, aide financière, service de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation et accompagnement en milieu scolaire, fin de vie et de suivi de deuil ainsi que le Centre d'information Leucan.

SOURCE Leucan

5 décembre 2023 à 09:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :