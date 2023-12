Avis aux médias - La gouverneure générale remettra des décorations pour service méritoire (division civile) à des personnes d'exception





OTTAWA, ON, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale, remettra un total de 62 décorations pour service méritoire (division civile), dont 13 Croix du service méritoire (C.S.M.) et 49 Médailles du service méritoire (M.S.M.), lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall le jeudi 7 décembre.

Liste des récipiendaires

Cérémonie : Date : le jeudi 7 décembre 2023 Heure : 10 h 30 Lieu : Salle de la Tente de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie seront fournies sur demande.

À propos des décorations pour service méritoire (division civile)

Créées par la reine Elizabeth II, les décorations pour service méritoire (division civile) récompensent les Canadiennes et les Canadiens qui ont accompli des actions exceptionnelles durant une période prescrite et qui font honneur à notre pays. Elles soulignent des activités ou des actions souvent novatrices, qui constituent un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d'une communauté.

Le programme comporte deux niveaux, à savoir une croix et une médaille. Les différents niveaux reflètent la portée et l'impact de l'activité ou de l'action. Les décorations pour service méritoire (division civile) font partie du Régime canadien de distinctions honorifiques et comptent parmi les plus hautes distinctions remises à des civils canadiens.

Pour en savoir plus sur les décorations pour service méritoire (division civile)

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

5 décembre 2023 à 09:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :