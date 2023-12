Mark Vineis a été nommé président national de Novartis Canada





MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Novartis Canada annonce la nomination de Mark Vineis au poste de président national. Cette nomination entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Mark apporte une vaste expérience et des connaissances à l'organisation, avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et dans divers rôles de direction au sein de Novartis États-Unis.

En tant que président national, Mark dirigera la stratégie globale de Novartis au Canada, axée sur le développement de solutions de soins de santé novatrices pour répondre aux besoins en constante évolution des patients dans quatre domaines thérapeutiques principaux : maladies cardiovasculaires et métaboliques, oncologie, immunologie et neurosciences.

« Je suis heureux et honoré d'occuper ce poste au sein de Novartis, et j'ai hâte de commencer à travailler avec des intervenants de partout dans le système de santé canadien afin d'améliorer la santé de millions de Canadiens », a déclaré Mark Vineis, président national de Novartis Canada. « Je suis ravi de diriger une équipe qui possède des connaissances approfondies et un engagement sincère à améliorer la santé des patients au Canada, et j'ai hâte de collaborer avec eux pour poursuivre notre objectif commun de réimaginer la médecine. »

Mark s'est joint à Novartis États-Unis en juin 2016, où ses responsabilités comprenaient la commercialisation de la gamme de produits biosimilaires pour Sandoz Biopharmaceuticals à titre de vice-président, Accès au marché et Services aux patients, et il a ensuite dirigé les équipes Stratégie d'accès aux produits pharmaceutiques et Commercialisation. En 2020, à titre de vice-président et responsable de l'accès au marché américain, Mark a été nommé au sein de l'équipe américaine de direction des produits pharmaceutiques et a converti son équipe en un centre d'excellence et d'importance cruciale.

Mark succédera à l'ancien président national, Andrea Marazzi, qui a obtenu un nouveau poste au sein de Novartis en septembre 2023.

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réimaginer la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie de tous, de sorte que les patients, les professionnels de la santé et la société puissent faire face aux maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde. Réimaginez la médecine avec nous : consultez https://www.novartis.com et suivez nous sur LinkedIn, Facebook, X/Twitter et Instagram.

Au Canada, Novartis Pharma Canada Inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins changeants des patients et du système de santé et investit environ 30 millions de dollars en R & D annuellement au pays. Pour plus d'informations, visitez www.novartis.ca.

