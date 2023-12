Deep Sky et Airhive déploieront l'une des plus grandes unités de captage direct du carbone dans l'air (CDA) au Canada





MONTRÉAL et LONDRES, le 5 déc. 2023 /CNW/ -- Deep Sky, une entreprise montréalaise qui développe des projets visant à éliminer des gigatonnes de carbone, et Airhive, une entreprise en démarrage du Royaume-Uni, ont établi un partenariat pour déployer une technologie de captage du carbone au Canada. Airhive livrera et installera une unité modulaire de CDA qui sera mise en service au site pilote de Deep Sky au Québec en 2024. Cette unité aura la capacité de capter 1 000 tonnes de CO2 par année, ce qui en fera l'un des plus importants systèmes complets de CDA au monde.

La technologie proposée par Airhive se base sur un processus de fluidisation unique. La fluidisation consiste à utiliser un liquide ou un gaz (comme l'air) pour amener des particules solides statiques à se comporter comme un fluide. Airhive utilise des minéraux terrestres qui absorbent naturellement le carbone et accroît leur capacité à absorber le CO 2 en les transformant en petites particules ayant une surface très étendue. Les particules sont ensuite « fluidisées », ce qui crée un nuage turbulent semblable à une tempête de sable où les particules entrent rapidement en collision avec les molécules de CO 2 présentes dans l'air. Il s'agit d'un phénomène naturel qui prend normalement des milliers d'années, mais que Airhive réussit à réaliser en quelques minutes. Ce processus élimine près de 100 % du CO 2 contenu dans l'air qui passe dans le système en moins de 0,1 seconde.

Une fois l'unité de CDA en service, les partenaires surveilleront son rendement au site Alpha de Deep Sky. Ils recueilleront des données sur le rendement de l'unité en matière d'élimination du dioxyde de carbone (EDC), de consommation d'énergie, etc. Ce partenariat vise à valider la technologie en vue d'un déploiement commercial au Canada, conformément à la mission de Deep Sky de faire du Canada un chef de file dans l'élimination du carbone. Le projet fait suite à des essais réussis de la technologie d'Airhive dans le laboratoire de l'entreprise à Londres et au développement en cours d'un projet pilote de captage de 80 tonnes à Teesside, dans le nord de l'Angleterre.

« C'est propice que la quatrième unité de CDA que nous déployons à notre site pilote se base sur la technologie de fluidisation unique d'Airhive », a déclaré le PDG de Deep Sky, Damien Steel. « Ensemble, nous allons acquérir des connaissances à partager avec le monde entier, alors que nous nous préparons à éliminer des gigatonnes de CO 2 de l'air pour nos clients de crédits carbone. Nous faisons avancer le secteur du captage du carbone, une unité de CDA à la fois. »

« Nous sommes vraiment impressionnés par la vision, la rapidité et les capacités de Deep Sky, et nous sommes ravis de travailler avec eux pour concrétiser leur vision », a déclaré le PDG d'Airhive, Rory Brown. « Avec sa capacité annuelle de 1 000 tonnes, notre système sera l'un des plus importants systèmes complets de CDA au monde, et une preuve de notre engagement à déployer des unités de CDA abordables et écoénergétiques aussi rapidement que notre planète le mérite. »

Ensemble, Deep Sky et Airhive s'engagent à développer et à déployer des technologies avant-gardistes d'élimination du dioxyde de carbone (EDC). Ces technologies seront essentielles pour atteindre la carboneutralité et atténuer les effets des changements climatiques.

Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont situées stratégiquement au Québec, une région qui possède d'importantes réserves d'hydroélectricité, un potentiel éolien immense et un vaste territoire dont la géologie est idéale pour le captage du carbone.

À propos de Deep Sky :

La société montréalaise Deep Sky bâtit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité. Pour en savoir plus : fr.deepskyclimate.com.

À propos d'Airhive:

Basée à Londres, Airhive développe des modules de CDA utilisant des minéraux terrestres peu coûteux et non dangereux qui captent naturellement le CO 2 . Elle se base sur un processus appelé « fluidisation », qui est déjà largement utilisé dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et des médicaments. Entièrement alimentée par de l'électricité renouvelable, l'approche d'Airhive offre une option de CDA abordable et écoénergétique pouvant être rapidement déployée pour contribuer aux efforts croissants d'élimination du CO 2 dans le monde. L'entreprise a été sélectionnée par Frontier comme fournisseur pour sa troisième ronde d'achats préliminaires d'élimination du carbone. Pour en savoir plus : www.airhive.earth.

