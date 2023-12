Même avec un taux directeur inchangé : les PME ne sont pas sorties du bois selon une nouvelle étude de BDC





MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Un jour avant l'annonce de la Banque du Canada sur le taux directeur, une nouvelle étude met en lumière la vulnérabilité de nombreuses PME face aux taux d'intérêt élevés et des difficultés auxquelles elles font face. Bien que la majorité des économistes croient que le gouverneur de la Banque du Canada maintiendra le taux actuel, l'étude de BDC, la banque des entrepreneures et entrepreneurs du Canada soulève les défis du contexte financier et la difficulté de repayer leurs dettes, même au taux actuel.

Des taux d'intérêt plus élevés chez les petites PME

L'étude de BDC révèle un écart important entre les taux d'intérêt payés par les grandes PME et les petites PME, une différence de 6,2 points de pourcentage. Une partie de cet écart s'explique par le type de taux contractés par les entreprises: 39% des petites PME qui ont un prêt commercial (autre qu'un prêt hypothécaire) ont un taux variable, comparé à 13% chez les grandes PME.

Inégales devant les hausses de taux des dernières années

L'étude montre que les effets du contexte économique varient aussi selon qu'une entreprise est plus petite (avec moins de 3 millions de dollars de ventes) ou plus grande (avec plus de 10 millions de dollars de ventes). Près de la moitié des petites PME (47%) estiment qu'il est plus difficile de rembourser leurs dettes aujourd'hui qu'il y a 12 mois. Chez les plus grandes PME, un pourcentage bien inférieur partage cet avis (32%).

« Comme c'est le cas pour les ménages, le ralentissement économique et la hausse des taux d'intérêt n'affectent pas toutes les entreprises de la même manière. Même avec un maintien du taux actuel, de nombreuses PME continueront de payer un taux bien au-dessus de celui qu'elles avaient prévu originalement, en particulier les plus petites, ce qui les rend particulièrement vulnérables. » explique Pierre Cléroux, vice-président, Recherche, et économiste en chef à BDC.

Des projets d'investissements annulés ou mis sur pause

La moitié des PME ont vu leur niveau d'endettement augmenter au cours des 12 derniers mois en raison de la baisse de l'activité économique et de la hausse des taux. Et parmi elles, la moitié ont réduit leurs profits et le tiers ont même dû utiliser leur épargne personnelle.

Alors que les entreprises doivent poursuivre leurs investissements en technologies pour contrer la pénurie de main d'oeuvre, plus du quart des PME indiquent avoir annulé ou suspendu des investissements ce qui n'est pas une bonne nouvelle selon Pierre Cléroux : « Le maintien de taux d'intérêt élevés sur une longue période semble avoir un réel impact sur la décision de propriétaires d'entreprise d'annuler ou de reporter des investissements même si ceux-ci peuvent leur être bénéfiques à long terme. » souligne-t-il. « Le Canada accuse déjà un retard de productivité, donc tout report d'investissement par les PME contribue à creuser cet écart. »

Méthodologie

Le sondage de BDC a été mené entre le 7 et le 18 septembre 2023 auprès de 1 505 propriétaires d'entreprises.

