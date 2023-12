Rockstar Games annonce la sortie de Grand Theft Auto VI en 2025





Rockstar Games®, un label d'édition de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ : TTWO), est fier d'annoncer que Grand Theft Auto VI sera disponible sur les systèmes de divertissement informatique PlayStation® 5 et les systèmes de jeux et de divertissement Xbox Series X|S en 2025.

« Grand Theft Auto VI s'inscrit dans la continuité de nos efforts visant à repousser les limites du possible en matière d'expériences en monde ouvert hautement immersives et scénarisées », a indiqué Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. « Nous nous réjouissons de pouvoir partager cette nouvelle vision avec les joueurs du monde entier. »

Grand Theft Auto VI débarque dans l'État de Leonida, où se trouvent les rues maculées de néons de Vice City et au-delà, dans la plus grande et la plus immersive des évolutions de la série Grand Theft Auto à ce jour. Regardez la bande-annonce 1 dès maintenant sur https://www.youtube.com/watch?v=QdBZY2fkU-0

Rockstar Games, dont le 25e anniversaire sera célébré en décembre, a été le pionnier des jeux vidéo ouverts avec le lancement de Grand Theft Auto III en 2001. Chaque nouvel opus de la série, dont Grand Theft : Vice City, Grand Theft Auto : San Andreas et Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto est devenu l'un des jeux les plus vendus, les plus salués par la critique et les plus influents de l'industrie moderne du divertissement. L'itération la plus récente de la série, Grand Theft Auto V, s'est vendue à plus de 190 millions d'unités à ce jour. Red Dead Redemption, la série western à succès de Rockstar Games, s'est vendue à ce jour à plus de 81 millions d'exemplaires dans le monde, et son dernier opus, Red Dead Redemption 2, innove en matière de fidélité et d'immersion.

Grand Theft Auto VI est un jeu qui n'a pas encore été noté. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : https://www.rockstargames.com/VI

Rockstar Games a consolidé sa réputation de créateur de mondes complexes avec la série Grand Theft Auto , l'un des plus grands succès de tous les temps avec plus de 410 millions d'unités vendues dans le monde. Grâce à une série de jeux acclamés par la critique, notamment la série Grand Theft Auto, la série Red Dead Redemption , la série Max Payne, Bully, L.A. Noire, la série Midnight Club, et The Warriors, Rockstar Games a contribué à propulser le divertissement interactif au centre de la culture moderne. Suivez Rockstar Games sur YouTube, Instagram, X et Facebook.

Take-Two Interactive Software, Inc., dont le siège social se trouve à New York, est l'un des principaux développeurs, éditeurs et spécialistes de la commercialisation de divertissements interactifs destinés aux consommateurs du monde entier. Nous développons et publions des produits principalement par l'intermédiaire de Rockstar Games, 2K, Private Division et Zynga. Nos produits sont conçus pour les consoles de jeux, les PC et les téléphones portables, y compris les smartphones et les tablettes. Nous livrons nos produits par le biais de la vente au détail physique, du téléchargement numérique, des plateformes en ligne et des services de streaming dans le cloud. Les actions ordinaires de la société sont cotées au NASDAQ sous le symbole TTWO. Pour plus d'informations sur l'entreprise et les produits, veuillez consulter notre site web à l'adresse http://www.take2games.com.

