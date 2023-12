MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023

Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 943 véhicules pour le mois de novembre, ce qui représente une augmentation de 61,2 % par rapport à novembre 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 54 176 unités, ce qui...

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, présentent les constats de l'étude de circulation lancée en mars 2022 sur le territoire de...