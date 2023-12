La ministre Khera participe au Forum mondial contre le racisme et la discrimination de l'UNESCO





GATINEAU, QC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans des initiatives qui encouragent l'inclusion et le respect de la diversité de même que la lutte contre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes, tant au pays qu'ailleurs dans le monde.

Pour soutenir ces efforts, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, s'est rendue cette semaine à São Paulo, au Brésil, pour participer au troisième Forum mondial contre le racisme et la discrimination de l'UNESCO. Le thème du Forum de cette année était «?La course au sommet : Faire de l'équité et de la justice raciales une priorité des agendas de développement?».

Lors d'un panel ministériel intitulé?Égaux devant la loi : pourquoi le racisme persiste?t?il?, la ministre Khera a mis en lumière l'importance de la collaboration avec les autres pays pour relever le défi mondial que représentent le racisme et la discrimination, et de l'engagement du Canada à continuer à lutter contre les iniquités raciales. Cet engagement est inscrit dans la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, le programme d'action pour la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Elle a parlé de l'approche pangouvernementale du Canada et a souligné tout le poids d'un engagement direct avec les communautés touchées afin que les investissements s'harmonisent avec leurs besoins et leurs priorités. En outre, elle a mis l'accent sur le besoin d'améliorer la collecte de données pour faire en sorte que les politiques, les programmes et les services sont basés sur les expériences vécues des communautés confrontées au racisme et à la discrimination.

La ministre Khera a ajouté que, plus tôt cette année, le Canada a signé la Déclaration sur le Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale. Le Partenariat établit un cadre de collaboration avec les États?Unis et le Mexique pour lutter contre le racisme systémique et la discrimination, faisant ainsi en sorte que tout le monde en Amérique du Nord a des chances égales de réaliser son plein potentiel et de participer à la vie sociale, culturelle, économique et politique.

Lors de la clôture du Forum, l'UNESCO a lancé le Réseau UNESCO des décideurs politiques contre le racisme, et a annoncé que le Canada faisait partie des membres fondateurs. Le Réseau servira de plateforme informelle pour faciliter l'échange d'expériences et d'expertise entre les représentants engagés dans la prévention de la discrimination et la lutte contre le racisme à l'échelle mondiale.

La ministre Khera a participé à des discussions bilatérales avec ses homologues du Brésil et de l'UNESCO ainsi qu'à une table ronde avec des représentants d'organisations non gouvernementales.

«?Le racisme et la discrimination ne connaissent aucune limite. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires internationaux afin de préconiser des stratégies efficaces et remédier à ces enjeux. Je suis heureuse de mettre en lumière que le Canada adopte une approche pangouvernementale afin de lutter contre le racisme et la discrimination lors du troisième Forum mondial contre le racisme et la discrimination, et de rencontrer tant de partenaires qui reconnaissent eux aussi l'importance de la diversité et de l'inclusion.»

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

Les faits en bref

Le Forum mondial contre le racisme et la discrimination de l'UNESCO découle d'un appel mondial à l'action contre le racisme adopté par le Conseil exécutif de l'UNESCO en décembre 2020, qui chargeait l'organisation d'intensifier son intervention intersectorielle pour réprimer la résurgence alarmante du racisme et de la discrimination dans de nombreuses sociétés partout dans le monde.

Le troisième Forum mondial s'est déroulé à São Paulo, au Brésil, du 29 novembre au 1 er décembre 2023.

décembre 2023. Ce Forum coïncidait avec les observations finales dans le cadre du Jour de la conscience noire ou Dia da Consciência Negra au Brésil. Cette célébration a permis de sensibiliser le public à l'histoire des Noirs, d'honorer les contributions inestimables des Afro-Brésiliens à la société et de favoriser un sentiment de fierté à l'égard de l'ascendance, de l'identité et du patrimoine africains.

conscience noire ou au Brésil. Cette célébration a permis de sensibiliser le public à l'histoire des Noirs, d'honorer les contributions inestimables des Afro-Brésiliens à la société et de favoriser un sentiment de fierté à l'égard de l'ascendance, de l'identité et du patrimoine africains. Lors de son séjour au Brésil, la ministre Khera a rencontré la sous?directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO, Gabriela Ramos , et la ministre brésilienne de l'Égalité raciale, Anielle Franco. Elle a également rencontré Claudia Olivia Morales Reza , présidente du Conseil national pour la prévention de la discrimination du Mexique; et Desirée Cormier Smith , représentante spéciale pour l'équité et la justice raciales du secrétariat d'État des États-Unis.

son séjour au Brésil, la ministre Khera a rencontré la sous?directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO, , et la ministre brésilienne de l'Égalité raciale, Anielle Franco. Elle a également rencontré , présidente du Conseil national pour la prévention de la discrimination du Mexique; et Desirée , représentante spéciale pour l'équité et la justice raciales du secrétariat d'État des États-Unis. La ministre Khera a prononcé un discours?programme devant plus de 100 personnes à la conférence semestrielle sur la diversité et l'inclusion de la Chambre de commerce Brésil-Canada, où elle a rappelé que le Canada est déterminé à favoriser la diversité et l'inclusion en investissant dans des initiatives fédérales qui visent à combattre le racisme systémique dans les secteurs des entreprises et des finances.

commerce Brésil-Canada, où elle a rappelé que le Canada est déterminé à favoriser la diversité et l'inclusion en investissant dans des initiatives fédérales qui visent à combattre le racisme systémique dans les secteurs des entreprises et des finances. Depuis 2019, le gouvernement du Canada a affecté plus de 200 millions de dollars à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et plus de 600 millions de dollars à des initiatives visant à soutenir les communautés noires, dans des domaines comme l'entrepreneuriat, la philanthropie et le renforcement des capacités.

