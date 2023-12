Les LNC annoncent les gagnants des prix d'excellence 2023





CHALK RIVER, Ontario, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), l'organisation principale de recherche en science et en technologie nucléaires du Canada, sont fiers d'annoncer que plus de 250 employés des LNC ont été reconnus pour leurs accomplissements organisationnels exceptionnels lors de la cérémonie de remise des prix d'excellence 2023 tenue la semaine dernière à Germania Hall, Pembroke. Un programme annuel qui reconnaît l'excellence des employés, les prix d'excellence des LNC ont été établis pour célébrer les accomplissements extraordinaires d'individus et d'équipes dont le dur labeur, la détermination et les accomplissements ont aidé les LNC à mener à bien leurs programmes et projets majeurs en science et en technologie.



En tant que laboratoire nucléaire national du Canada, les LNC proposent des produits et services en science et technologie nucléaires à ses clients fédéraux et commerciaux, collaborent pour prendre en charge les responsabilités nucléaires du Canada, et gèrent la redynamisation du campus des Laboratoires de Chalk River. Les gagnants de cette année ont été reconnus pour des accomplissements qui incluent notamment le développement de nouvelles capacités techniques, des accomplissements clés en déclassement et en assainissement de l'environnement, des améliorations en santé et sécurité au travail, des progrès importants en engagement autochtone et public, et la réalisation de projets commerciaux importants.

« Les gagnants des prix d'excellence des LNC 2023 proviennent de divers services et emplacement à l'échelle de l'entreprise et le travail qu'ils accomplissent est divers, exige des forces uniques et couvre divers environnements de travail », a commenté Joe McBrearty, le président et directeur général des LNC. « Ensemble, ces équipes ont contribué à rendre les LNC un endroit plus sécuritaire où travailler, à favoriser la réussite et les occasions commerciales pour l'entreprise, à faire progresser de nouvelles technologies et capacités et à aider à améliorer la réputation des LNC ici au Canada et à l'étranger. »

Prix Découverte D.F. Torgerson

Les prix d'excellence des LNC sont organisés en deux catégories. La première, le prix Découverte D.F. Torgerson, est nommée d'après l'ancien Vice-président directeur et dirigeant principal de la Technologie, le Dr Dave Torgerson, et reconnaît les employés pour la production d'idées et de solutions nouvelles et innovantes, les accomplissements significatifs en science et technologie et les nouvelles initiatives commerciales. Les prix de cette année ont été remis à 44 employés de six groupes pour des accomplissements, dont :

la transformation numérique du déclassement et de l'assainissement environnemental des LNC;

de la recherche pour permettre la mesure de grande précision de la résistivité électrique, ce qui établit une nouvelle capacité aux LNC;

le développement de capacités d'impression 3D à l'aide de dioxyde d'uranium;

la démonstration réussie à l'échelle d'un laboratoire d'un processus unique pour la production d'hydrogène propre;

l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie novatrice pour éliminer de façon sécuritaire des composantes et des réservoirs radioactifs dans le cadre d'un projet important de déclassement;

l'achèvement d'essais uniques sur du gainage de combustibles irradiés, en soutien à la croissance future du commerce des LNC dans un nouveau domaine passionnant.

Prix Réalisation exceptionnelle

Le prix Réalisation exceptionnelle est remis aux employés qui ont contribué de façon significative aux améliorations de productivité, à la croissance des revenus, à la réduction des frais d'exploitation, à l'innovation en matière de sécurité ou aux initiatives environnementales, au développement ou au renforcement de partenariats nouveaux ou existants et à l'exploitation de ces résultats. Les prix de cette année ont été remis à 215 employés de 23 groupes pour des accomplissements, dont :

du travail pour résilier les baux de divers édifices et remorques, ce qui permet des économies soutenues pour l'entreprise;

l'adoption de nouveaux logiciels pour créer une approche plus progressive et innovatrice à la gestion de la radioprotection;

l'acquisition de radium-226, un matériau qui soutient la production d'un nouvel isotope médical passionnant aux LNC, l'actinium-225;

des essais sur du matériau irradié pour le compte d'un client commercial important;

de la recherche dosimétrique afin de mieux mesurer la dose du cristallin de l'oeil;

la mise en oeuvre d'un nouveau système de gestion des apprentissages aux LNC;

des activités d'engagement liées à la signature d'une entente à long terme avec une communauté des Premières Nations;

du travail pour l'examen postirradiation de combustibles de réacteurs à eau légère;

le développement et le déploiement d'un nouveau service de surveillance de la corrosion chimique;

le développement et la mise en oeuvre d'une nouvelle initiative de formation en performance humaine;

du travail comme chef de mission du bureau de gestion de programme de la Gestion de l'assainissement de l'environnement (GAE);

leadership en éducation et sensibilisation relativement au nucléaire;

l'élaboration et l'organisation d'exercices de réponse à des incidents de cybersécurité;

du travail pour conclure une entente importante avec un fournisseur radiopharmaceutique;

la réalisation d'engagements clés liés à la construction de nouveaux édifices sur le campus des Laboratoires de Chalk River;

du travail sur des changements de critères pour le rapport communautaire de l'Initiative de la région de Port Hope;

du travail de décontamination chimique pour un client commercial;

le développement d'expertise dans la modélisation à multiéchelle de matériaux;

l'achèvement d'essais d'éclatement sur des tubes à pression irradiés pour un client commercial;

l'organisation d'un atelier sur la sécurité de l'hydrogène et le lancement du Centre canadien pour la sécurité de l'hydrogène;

la conception et l'exploitation d'un système de séchage de silos verticaux;

la réalisation de travail dans le cadre de l'équipe d'excellence en matière de sécurité;

l'élimination sécuritaire d'un réservoir de stockage actif dans le cadre du déclassement d'une installation clé.



« Au nom de tout le monde aux LNC, à Énergie atomique du Canada limitée, au gouvernement du Canada et chez nos nombreux clients ici au Canada et autour du monde, je veux remercier et féliciter les gagnants des prix d'excellence 2023 des LNC qui représentent le meilleur des LNC et qui ont démontré ce dont nous sommes capables à titre d'organisation », a ajouté M. McBrearty.

Pour la liste complète des gagnants des prix d'excellence des LNC 2023, y compris des profils et vidéos des équipes primées, veuillez visiter www.cnl.ca/awards . Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos des LNC

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en oeuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale ? restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr .

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d'entreprise

1 866 886-2325

[email protected]

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5bedba3-9731-434a-bf08-02292e55394b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8babc91c-bf35-416e-a643-f04275e7a285

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4b584e7-8feb-407e-a990-e4d6f8613a4e

4 décembre 2023 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :