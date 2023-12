Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick signent un accord bilatéral pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe





FREDERICTON, NB, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Vivre à l'abri de la violence est un droit fondamental. Malheureusement, la violence fondée sur le sexe (VFS) continue d'être un obstacle important à l'égalité des genres au Canada. Il s'agit de l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus mortelles et les plus profondément enracinées de notre époque qui touche les personnes de tous les milieux, genres et âges.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Sherry Wilson, ministre responsable de l'Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick, ont annoncé un accord bilatéral historique. Le gouvernement fédéral investira plus de 16,3 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer la mise en oeuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Nouveau-Brunswick.

Ce plan détaillé reflète notre engagement commun à prévenir la VFS, tout en habilitant les collectivités grâce à des solutions communautaires. Le plan est axé sur trois domaines prioritaires : accroître les efforts de prévention, atteindre les populations mal desservies et à risque, et stabiliser le secteur de la prévention de la violence fondée sur le sexe.

Lancé en novembre 2022 par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine, le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe est un plan décennal qui établit un cadre pour un Canada sans violence fondée sur le sexe - un Canada qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leur famille d'un bout à l'autre du pays. Le Plan d'action national s'appuie sur plus de 1000 recommandations provenant de partenaires autochtones, des victimes et des personnes survivantes de la VFS, des organismes de première ligne et de spécialistes.

Le financement aidera le gouvernement du Nouveau-Brunswick à combattre la VFS, tout en appuyant l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures de soutien et de services culturellement adaptés pour les collectivités autochtones. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec des partenaires de l'ensemble de la province, s'appuiera sur les importants travaux en cours pour accroître les efforts de sensibilisation et de prévention ainsi que pour améliorer les services et les mesures de soutien offerts aux victimes, aux personnes survivantes, aux populations mal desservies et à celles à risque de subir la VFS.

Cette annonce fait partie d'une série d'accords bilatéraux qui sont signés par le gouvernement fédéral et chaque province et territoire. Elle s'ajoute au financement annoncé pour le Nouveau-Brunswick plus tôt cette année pour soutenir les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise.

La coordination et la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont essentielles pour prévenir et contrer efficacement la violence fondée sur le sexe. Les gouvernements provinciaux et territoriaux travailleront en partenariat avec les personnes survivantes, les partenaires autochtones, la société civile, les prestataires de services de première ligne, les municipalités, le secteur privé et les équipes de recherche pour mettre en oeuvre le Plan d'action national dans leur champ de compétence de façon à répondre aux besoins en évolution des personnes survivantes et des victimes de la VFS ainsi qu'aux nouveaux enjeux.

« Alors que nous soulignons les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, l'annonce d'aujourd'hui nous rapproche d'un avenir où chaque personne peut vivre à l'abri de la VFS. En nous associant au gouvernement provincial, nous veillons à ce que ces mesures de soutien soient solides et adaptées sur le plan culturel et qu'elles répondent aux besoins des collectivités du Nouveau-Brunswick. Je remercie le personnel de première ligne au Nouveau-Brunswick qui s'efforce d'assurer la sécurité des femmes et des enfants. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Cet accord s'appuie sur les efforts déployés par la province du Nouveau-Brunswick, qui a notamment alloué plus de 9 millions de dollars à des initiatives visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe. Nous nous réjouissons que le gouvernement fédéral s'engage à soutenir nos efforts et ceux de nos partenaires pour que les femmes et les filles puissent vivre sans violence. Nous espérons que ces investissements permettront de réduire l'incidence de la violence fondée sur le sexe et d'améliorer la façon de répondre aux besoins des victimes et des personnes survivantes. »

L'honorable Sherry Wilson, ministre responsable de l'Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a engagé 1,14 milliard de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en oeuvre le Plan d'action national.

a engagé 1,14 milliard de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en oeuvre le Plan d'action national. Au Canada , plus de 11 millions de personnes ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans.

, plus de 11 millions de personnes ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. En 2009, on a estimé que la violence conjugale coûtait 7,4 milliards de dollars par an, et la violence sexuelle, 4,8 milliards de dollars par an. On estime en outre que les entreprises canadiennes perdent des millions de dollars en raison de la baisse de productivité et de l'incapacité des personnes à travailler à cause de la VFS.

Selon les données déclarées par la police, il y a eu 749 victimes d'agression sexuelle au Nouveau-Brunswick en 2022. Les données déclarées par la police sous-estiment souvent les taux de victimisation. Par exemple, selon les données autodéclarées en 2018, seulement 5 % des femmes ont affirmé que la police avait été informée de l'incident d'agression sexuelle le plus grave qu'elles avaient subi.

Selon les données autodéclarées en 2018, 27 % des Néo-Brunswickoises ont été victimes d'agression physique ou sexuelle commise par un partenaire intime depuis l'âge de 15 ans.

