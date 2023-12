/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Hommage aux Alouettes de Montréal à l'Assemblée nationale du Québec/





QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, et les parlementaires rendront hommage aux joueurs et entraîneurs des Alouettes de Montréal. La présidente invite les représentantes et représentants des médias à assister à cette cérémonie de reconnaissance.

Rappelons que le 19 novembre dernier, les Alouettes ont gagné la huitième coupe Grey de leur histoire en l'emportant par la marque de 28 à 24 contre les Blues Bombers de Winnipeg. La coupe Grey, plus haute distinction d'équipe du football professionnel canadien, revient ainsi au Québec pour la première fois depuis 2010, faisant la fierté et le bonheur des partisans et amateurs.

DATE : Mardi 5 décembre 2023

HEURE : 15 h 30

LIEU : Salle du Conseil législatif, hôtel du Parlement

Accréditation : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

Source et renseignements :

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication et relations médias

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected].ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

4 décembre 2023 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :