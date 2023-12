Montréal lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour outiller les locataires et les informer de leurs droits en lien avec les avis d'évictions et les reprises de logement





MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Alors que de plusieurs locataires reçoivent un avis d'éviction ou de reprise de logement de la part de leur propriétaire, la Ville de Montréal déploie une campagne de sensibilisation pour les informer de leurs droits et des ressources mises à leur disposition.

Cette campagne, lancée sur les réseaux sociaux de la Ville , rappelle aux locataires l'importance de bien se renseigner sur leurs droits pour prendre une décision avisée.

Cet appel à la vigilance est d'autant plus important dans une ville comme Montréal, où une forte proportion des ménages est locataire et donc à risque de subir une pression accentuée dans le contexte actuel de la crise de l'abordabilité et de la faible disponibilité du logement locatif.

Ces dernières années, la Ville de Montréal et ses arrondissements ont multiplié les efforts pour protéger les logements locatifs abordables, dont les maisons de chambres, du phénomène de plus en plus répandu des rénovictions. La Ville poursuit ses efforts en 2024 pour déployer la certification Propriétaires responsables. L'administration est déterminée à continuer de travailler avec le gouvernement du Québec afin de trouver les meilleures solutions pour mieux protéger les locataires face aux nouvelles réalités immobilières dans la métropole.

« Pour notre administration, la protection de l'abordabilité et du parc de logements passent par plusieurs volets. Nous mettons beaucoup d'efforts pour favoriser la construction d'unités abordables et sociales et pour retirer de la logique spéculative des logements, grâce à notre budget d'investissement de 600 M$ pour l'acquisition de terrains et d'immeubles. Cela passe aussi par des efforts pour rejoindre les locataires et les informer de leurs droits. Malheureusement, plusieurs locataires font les frais de pratiques illégales de certains propriétaires, qui ciblent souvent les personnes les plus vulnérables. C'est pour cette raison qu'une fois de plus cette année, nous lançons une campagne pour rejoindre les locataires, les informer de leurs droits et des recours à leur disposition », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation.

Ressources pour les locataires

Les locataires peuvent communiquer avec les organismes d'aide pour les soutenir dans leurs démarches, tels que :

Le Tribunal administratif du logement (TAL) au 514 873-2245 (possible de parler à un agent d'information, sans ouvrir de dossier) https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/ ;

; Le 311;

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) au 514 521-7114 rclalq.qc.ca/comites-logement/ ;

; Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) au 514 522-1010 www.frapru.qc.ca/member-type/comites-logement/ .

Pour consulter la campagne de sensibilisation et d'information sur les évictions et les reprises de logement, rendez-vous sur la page Facebook de la Ville de Montréal .

