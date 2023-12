Embrasser le nouvel horizon, vers un avenir partagé





SUPCON célèbre son 30e anniversaire

HANGZHOU, Chine, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 23 novembre, SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) a organisé la célébration de son 30e anniversaire sur le thème « Embrasser le nouvel horizon, vers un avenir partagé » au Centre sportif olympique de Hangzhou. L'événement a rassemblé plus de 6 000 membres du groupe SUPCON qui ont partagé la joie de trois décennies de réalisations remarquables. Plus de 100 000 spectateurs du monde entier ont participé à la retransmission en ligne.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours de félicitations d'invités de marque, notamment M. Gao Chong, maire adjoint du district de haute technologie de Binjiang à Hangzhou, M. Wang Zizong, ingénieur en chef adjoint et directeur général du département de gestion de l'information et de la transformation numérique de SINOPEC, et M. Gu Jiandang, directeur général de Phoenix Contact China. Le fondateur de SUPCON, M. Chu Jian, a prononcé le discours principal intitulé « Aller de l'avant, atteindre l'excellence », exprimant sa gratitude à tous les amis qui ont soutenu SUPCON au cours des 30 dernières années. « L'avenir est plein d'incertitudes », a-t-il déclaré, « mais j'espère que SUPCON s'efforcera de persévérer dans cinq domaines clés : Créer de la valeur pour les clients et la société. Faire ce qu'il faut et ce qui est difficile. Rester concentré et fiable. Rester passionné et poursuivre l'excellence. Rester ouvert et favoriser l'écosystème de coopération. »

Le programme suivant s'est déroulé en trois chapitres : « Traverser les montagnes et les mers », « S'élever dans les nuages » et « Danser avec les étoiles », chacun correspondant à une étape importante du développement de SUPCON. La croissance de SUPCON reflète l'ascension rapide de l'industrie et de l'urbanisation chinoises. Il y a 30 ans, SUPCON a aligné la vision de l'entreprise « rendre l'industrie plus intelligente, rendre la vie plus facile » sur l'initiative nationale visant à renforcer les capacités industrielles, et a commencé son parcours en passant de projets chimiques de petite à moyenne taille à des projets MAC pour des usines d'éthylène d'un million de tonnes et des complexes de raffinerie de dix millions de tonnes, des mégaprojets de villes intelligentes et des projets stratégiques nationaux. Aujourd'hui, SUPCON est une entité publique et mondiale qui relève sans cesse de nouveaux défis aux côtés de partenaires industriels et de près de 30 000 clients de l'industrie de transformation. La célébration a donné lieu à une cérémonie au cours de laquelle des représentants d'éminents partenaires ont apposé le cachet du 30e anniversaire de SUPCON, symbolisant l'ouverture du prochain chapitre de SUPCON vers un avenir mieux partagé avec des partenaires mondiaux.

Après la célébration du 23, la conférence et l'exposition IMPACTS sur le thème « Intelligent, Green, Safe » se sont tenues avec succès le 24 novembre, sous la direction et avec le soutien du département de l'économie et des technologies de l'information du Zhejiang, du département du commerce du Zhejiang, du gouvernement municipal de Hangzhou et des bureaux concernés.

M. Zhang Dengfeng, secrétaire du comité du parti du district high-tech de Binjiang, et M. Li Min, directeur adjoint du département de l'économie et des technologies de l'information du Zhejiang, ont prononcé des discours d'ouverture, adressant leurs félicitations et exprimant leurs grands espoirs de voir SUPCON saisir les opportunités offertes par le développement de l'économie numérique, et contribuer à atteindre l'autosuffisance technologique et à approfondir la transformation numérique de l'industrie manufacturière nationale.

Lors de la séance plénière intitulée « Développement durable de haute qualité à l'ère numérique », M. Li Peigen, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et professeur à l'université des sciences et technologies de Huazhong, a présenté un rapport intitulé « Surpass the Advanced with AI Assistance » (Dépasser les progrès avec l'assistance de l'IA). Il a souligné l'énorme potentiel de l'application de l'IA générative à la conception, où l'IA jouera un rôle de premier plan, avec seulement une assistance humaine essentielle. Il estime que ce changement devrait apporter plus d'ordre et de possibilités d'optimisation aux activités de fabrication.

M. Qian Feng, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et professeur à l'Université des sciences et technologies de Chine orientale, a présenté un rapport intitulé « Integration of Digital Reality to Facilitate Digital Transformation of Traditional Raw Materials Industry » (Intégration de la réalité numérique pour faciliter la transformation numérique de l'industrie traditionnelle des matières premières). Il a souligné l'importance de la chaîne de production, de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur qui renforcent la synergie avec les applications intelligentes, y compris l'aide à la prise de décision par l'IA, l'exploitation autonome, la gestion HSE intelligente, etc. Cela contribuera à la réalisation d'une production verte, à faible émission de carbone, de haute qualité et économe en ressources et en énergie.

M. Bob Gill, directeur général d'ARC Advisory Group Southeast Asia, a prononcé un discours sous le titre « Tendances de la transformation numérique dans les industries de transformation ». Il a souligné l'importance des technologies numériques en termes de construction de nouveaux modèles d'entreprise et de nouvelles capacités, en précisant que les systèmes de contrôle modernes peuvent être des catalyseurs de la transformation numérique. Nous devrions profiter des avantages des technologies émergentes, qu'il s'agisse des technologies de l'information (IT) ou des technologies d'exploitation (OT), et accroître l'agilité, la flexibilité et la résilience afin de conserver un avantage concurrentiel.

M. George Cui Shan, président-directeur général de SUPCON Technology, a présenté le discours principal intitulé « Exploration et pratique de l'usine intelligente dans les industries de transformation ». Il a souligné la nécessité pour les entreprises traditionnelles d'améliorer l'automatisation, la numérisation et la transformation intelligente, et a présenté l'architecture d'entreprise intelligente SUPCON « 1+2+N », qui représente 1 système d'exploitation d'usine, 2 systèmes d'automatisation (automatisation des processus et automatisation des activités) et N applications industrielles. Le système d'exploitation de l'usine sert de « base de données » et s'intègre au système intelligent de gestion et de contrôle des opérations (OMC) en tant que « base de contrôle », à l'APEX (Advanced Process Engineering eXpert) en tant que « base de modèle » et à la PRIDE (Perception of all Readable Instruments, Devices and Equipment) en tant que « base de perception », ce qui permet d'établir une interconnexion à l'échelle de l'usine. Tous les actifs et toutes les données deviennent une seule pièce, comme la peau et le système nerveux de l'entreprise, ce qui permet au processus de production et au fonctionnement de l'entreprise d'être mesurables, contrôlables et prévisibles.

Le livre blanc intitulé « Insights into Future Plant Trends in Process Industries » (Aperçu des tendances futures des usines dans les industries de transformation), rédigé conjointement par l'Institut chinois de normalisation des technologies électroniques, Petro-Cyber Works Information Technology et SUPCON Technology, a été officiellement publié lors de la conférence. Il vise à répondre aux principales préoccupations des industries de transformation telles que le pétrole et le gaz, la pétrochimie, la chimie, l'énergie, les métaux non ferreux, le fer et l'acier, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, etc. Le livre blanc passe au crible les priorités et les points douloureux, résume les approches typiques et les voies pratiques de mise en oeuvre, donne un aperçu des tendances évolutives des usines du futur et décrit systématiquement les éléments de mise en oeuvre de l'automatisation des processus (PA) et de l'automatisation des activités (BA) dans les usines intelligentes.

Lors de la table ronde suivante, intitulée « Intégrer les technologies numériques dans les industries traditionnelles, avancer ensemble dans la nouvelle ère », des personnalités influentes, dont M. Zhu Sendi, directeur émérite du comité d'experts de la Fédération chinoise de l'industrie des machines, M. Pang Guanglian, vice-secrétaire général de la Fédération chinoise de l'industrie du pétrole et de la chimie, M. Wang Zizong, ingénieur en chef adjoint et directeur général du département de gestion de l'information et de la transformation numérique de SINOPEC, Mme Cai Lianchun, vice-présidente mondiale de SK Geo Centric, M. Hu Baishan, vice-président et président de Zhejiang NHU, et M. George Cui Shan, président-directeur général de SUPCON Technology, ont fait part de leurs approches et de leurs pratiques concernant la poussée de l'industrialisation de type nouveau en Chine. Ils ont approfondi des sujets cruciaux tels que la productivité de nouvelle qualité, la fabrication intelligente, l'intelligence artificielle, le développement durable, les pratiques à faible émission de carbone, l'organisation des affaires au niveau mondial, etc. Les discussions animées ont permis d'analyser en profondeur la situation industrielle actuelle et d'anticiper les tendances du développement futur, appelant à une collaboration large et approfondie en vue d'un développement durable de haute qualité.

L'après-midi a été consacrée à quatre sessions parallèles portant respectivement sur la fabrication intelligente, la co-construction écologique, les bâtiments à faible émission de carbone et les puces de contrôle industriel. Parmi les invités de marque figuraient des experts de premier plan, des universitaires et des représentants d'instituts, d'organisations et d'entreprises de premier plan, dont le MIIT, l'ITEI, l'Association d'automatisation de Jiangsu, la NAMUR, l'OPAF, le CNPC, le groupe Tongkun, le groupe Daikin Fluorochemical, le groupe Luzhou Laojiao, Hobré Instruments, Petro-Cyber Works Information Technology, DMS Corporation, EPEC, Lenovo, ABB Measurement & Analytics China, Rockwell Automation China, Dahua Technology, Alibaba Group, ARC Advisory Group, TTWisdom, Hongkong Data Technology, etc.

Parallèlement à la conférence, SUPCON et près de 20 partenaires écologiques ont présenté à l'exposition des produits, des solutions, des technologies et des exemples de réussite dans le domaine de l'automatisation, de la numérisation et de l'usine intelligente.

Réfléchissant aux teintes vibrantes du passé et jetant un regard sur la lumière du futur, SUPCON est prêt à surfer sur les marées dynamiques et à naviguer vers la prochaine gloire, main dans la main avec les partenaires mondiaux estimés.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2290628/SUPCON_Nov_23_Event.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2290629/SUPCON_Nov_24_event.mp4

4 décembre 2023 à 08:54

