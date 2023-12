La State Grid Corporation of China participe à la COP28 avec un rapport sur la promotion de l'action en faveur d'une transition énergétique verte





DUBAÏ, EAU, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Les participants à la 28e session de la Conférence des parties (COP28) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) se sont réunis le 30 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le premier jour d'ouverture de la session, la State Grid Corporation of China, au nom des entreprises énergétiques chinoises, a officiellement publié le rapport State Grid Corporation of China Report on Promoting the Action for Green-oriented Transition of Energy (en français, « Rapport de la State Grid Corporation of China sur la promotion de l'action en faveur d'une transition énergétique orientée vers l'écologie ») dans le cadre de l'événement parallèle chinois ayant pour thème « Mener le développement de manière innovante et contribuer à la gouvernance mondiale - politique et pratique de la synergie de la réduction de la pollution et des émissions de carbone en Chine ». Ce rapport comprend les points suivants : « Saisir la nouvelle tendance du développement vert », « La transition énergétique orientée vers l'écologie est un choix commun pour le développement vert mondial », « La State Grid Corporation of China promeut l'action pour la transition énergétique orientée vers l'écologie », et « Ensemble pour un avenir énergétique commun propre et à faible teneur en carbone », etc. Il a systématiquement exposé les contributions positives apportées par la State Grid Corporation of China, qui adhère au concept d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité, ainsi que les initiatives qu'elle a proposées pour l'avenir dans le but de respecter la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son Accord de Paris de manière globale, de promouvoir la transition énergétique axée sur l'écologie et de construire conjointement un monde propre et beau.

L'énergie est une base matérielle importante et une force motrice pour le développement économique et social mondial. La question de savoir comment garantir un approvisionnement énergétique sûr et fiable et promouvoir un développement vert et durable concerne les intérêts communs du monde entier. Le réseau électrique est une plateforme importante pour la conversion et l'utilisation de l'énergie, son allocation optimale et l'adéquation entre l'offre et la demande. En tant que plus grande entreprise de services publics au monde, la State Grid Corporation of China a mis en avant et adhéré au principe requis de « prendre la propreté et la réduction des émissions de carbone comme orientation, la garantie de l'approvisionnement énergétique comme fondement, la sécurité énergétique comme clé, l'indépendance énergétique comme essence, l'innovation énergétique comme force motrice », en jouant le rôle bénéfique de « pont » et de « lien » du réseau électrique et en s'efforçant d'être le promoteur, le pionnier et le leader de la transition énergétique verte, afin d'améliorer la qualité de vie, de renforcer davantage ce beau pays qu'est la Chine et de contribuer avec force et sagesse à une transition énergétique orientée vers l'écologie dans le monde entier.

4 décembre 2023 à 08:25

