Le ministre Beech souligne en quoi l'Énoncé économique de l'automne rend la vie plus abordable pour les familles du Manitoba





WINNIPEG, MB, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Services aux citoyens, l'honorable Terry Beech, a rencontré des membres de la communauté à Winnipeg afin de discuter des mesures que comporte le plan économique du gouvernement pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023.

Le plan économique du gouvernement vise à bâtir une économie forte qui fonctionne pour tout le monde et qui repose sur des pratiques de consommation durables et équitables auxquelles les Canadiennes et les Canadiens peuvent se fier. Ce plan donne des résultats.

Le Canada compte aujourd'hui au-delà d'un million de personnes de plus sur le marché du travail qu'avant la pandémie. L'inflation diminue, la hausse des salaires dépasse l'inflation et les économistes du secteur privé s'attendent maintenant à ce que le Canada évite la récession que bon nombre d'entre eux avaient prédite.

Devant les difficultés provoquées par la situation économique mondiale, de nombreux Canadiens sentent de la pression, tout particulièrement en raison de la hausse du prix des produits d'épicerie. Face à ce problème, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 vise principalement à atténuer les effets de la hausse des coûts.

Le gouvernement prend des mesures afin d'accroître la concurrence dans le secteur de l'épicerie dans le but de réduire les coûts et de permettre aux Canadiens d'avoir plus de choix. Ces mesures comprennent l'adoption de la Loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable, dans le cadre des modifications à la Loi sur la concurrence (projet de loi C-56). De plus, les principales chaînes d'épicerie du Canada, qui détiennent 76 % du marché, se sont engagées à stabiliser les prix. Ces mesures s'ajoutent au remboursement pour l'épicerie que notre gouvernement a offert plus tôt cette année.

Le gouvernement a aussi mis en place un groupe de travail sur l'épicerie, qui est chargé de surveiller ces efforts et d'enquêter sur des pratiques comme la « réduflation ». Ce groupe de travail s'assurera que les épiciers tiennent leurs promesses, et le gouvernement demeure ouvert à mettre en oeuvre de nouvelles stratégies, y compris des mesures fiscales, à l'appui de cette initiative.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec tous les Canadiens afin de bâtir une économie forte et équitable qui fonctionne pour tout le monde.

Citations

« Les mesures que nous prenons dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023 touchent directement les préoccupations immédiates qu'ont les Canadiens d'un bout à l'autre du pays à l'égard de la hausse constante du prix des produits d'épicerie. Avec l'adoption de la Loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable, nous contribuons à stabiliser les prix et nous nous assurons que le marché est équitable et vous offre plus de choix. »

- Le ministre des Services aux citoyens, l'honorable Terry Beech

«?Notre plan économique vise à bâtir une économie forte qui fonctionne pour tout le monde. Et cet Énoncé économique de l'automne représente la prochaine étape de notre plan. En mettant l'accent sur le soutien à la classe moyenne et la construction d'un plus grand nombre de logements, plus rapidement, nous prenons des mesures pour répondre aux priorités les plus importantes pour la population canadienne aujourd'hui. Nous continuerons de tout mettre en oeuvre pour obtenir des résultats pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, d'un océan à l'autre.?»

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

Les faits en bref

Les nouvelles mesures annoncées dans l' Énoncé économique de l'automne de 2023 s'appuient sur le plan économique responsable du gouvernement, grâce auquel le Canada affichera encore les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au produit intérieur brut du G7.

s'appuient sur le plan économique responsable du gouvernement, grâce auquel le Canada affichera encore les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au produit intérieur brut du G7. Le plan économique du Canada fonctionne : Depuis les 21 derniers mois, le taux de chômage au Canada s'est maintenu à un niveau plus bas qu'il ne l'a jamais été sous le gouvernement précédent. Le Canada compte aujourd'hui au-delà d'un million de personnes de plus sur le marché du travail qu'avant la pandémie. La croissance des salaires dépasse l'inflation depuis neuf mois. Le Fonds monétaire international prévoit que le Canada connaîtra la plus forte croissance économique du G7 l'an prochain. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (en anglais seulement), dans la première moitié de 2023, le Canada s'est classé au troisième rang des destinations en ce qui a trait à l'investissement direct étranger dans le monde, en plus d'afficher le plus haut taux d'investissement étranger par habitant du G7.



Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

4 décembre 2023 à 08:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :