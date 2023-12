« AlignMiracle » fait des vagues dans le monde du Direct Clear Aligner, présenté dans la prestigieuse revue clinique internationale JCO





ODS Co., Ltd., l'un des principaux fournisseurs de Direct Clear Aligner (également connu sous le nom de « Direct Print Aligner »), a annoncé aujourd'hui la publication de cas de traitement utilisant des aligneurs transparents directs dans le numéro d'octobre 2023 du Journal of Clinical Orthodontics (JCO), l'une des publications les plus respectées dans le domaine de l'orthodontie.

Le Direct Clear Aligner est une solution orthodontique qui conçoit les aligneurs directement sur chaque étape du modèle de configuration sur l'ordinateur et les imprime directement avec de la résine transparente sur l'imprimante 3D, éliminant ainsi le besoin d'un modèle de dents imprimé intermédiaire impliquant le thermoformage des feuilles et le taillage.

Fondé en 1967, JCO est un journal académique de renommée internationale, riche d'une histoire de plus de cinq décennies. Il sert de plateforme pour la diffusion des dernières techniques et d'approches innovantes en orthodontie. Grâce à sa couverture complète et à sa portée mondiale, JCO a acquis un lectorat fidèle parmi les cliniciens orthodontiques du monde entier.

Richard Jang, CMO d'ODS, déclare : « ODS s'est engagé dans le développement de l'aligneur transparent direct AlignMiracle pendant plus de huit ans depuis 2015, en s'appuyant intégralement sur notre technologie propriétaire, et a obtenu les certifications KFDA et FDA (classe 1). Actuellement, environ 20 professeurs, orthodontistes et dentistes, répartis dans 16 hôpitaux et cliniques dentaires, dont l'hôpital Gwangmyeong de l'université de Chung-Ang et l'hôpital dentaire 22 Century, participent activement au traitement des patients avec AlignMiracle. »

« Cet article met en évidence les cas de traitement terminés du groupe initial commencé en 2021 », déclare Dr Sim (doctoresse en médecine dentaire), première et principale autrice de cet article. Elle ajoute : « Nous espérons pouvoir présenter d'autres cas à la communauté universitaire à partir de 2024, lorsque les 120 cas cliniques en cours approcheront leur conclusion. »

Pour plus d'informations sur « AlignMiracle » et Direct Clear Aligner, tels que présentés dans le Journal of Clinical Orthodontics, rendez-vous sur le site Web : https://www.jco-online.com/archive/2023/10/606-orthodontic-treatment-using-directly-3d-printed-clear-aligners/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 décembre 2023 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :