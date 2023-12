Transat A.T. inc. ? Avis aux médias ? Résultats du quatrième trimestre 2023





MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Transat A.T inc., référence mondialement reconnue du voyage loisirs et transporteur aérien sous la marque Air Transat, publiera le 14 décembre prochain ses résultats pour le quatrième trimestre de 2023 terminé le 31 octobre. Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction, et Patrick Bui, chef de la direction financière, invitent les analystes financiers à une conférence téléphonique à ce sujet, le même jour. Les représentants des médias peuvent y assister en mode écoute seulement. Veuillez noter que cette conférence téléphonique se déroulera en anglais.

Conférence téléphonique du quatrième trimestre 2023 :

Jeudi 14 décembre 2023, à 10 h HE

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone ici afin de recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également composer le numéro ci-dessous pour être intégré à l'appel par un opérateur :

Montréal : 514 225-7344

Amérique du Nord (sans frais) : 1 888 390-0620

Nom de la conférence : Transat

La conférence sera également accessible par webdiffusion en direct: inscrivez-vous ici.

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 21 décembre 2023 au 1 888 390-0541 (sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 223355 suivi du carré (#). La webdiffusion demeurera disponible pendant les trois mois suivant l'appel.

