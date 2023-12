/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick annonceront la mise en oeuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe/





FREDERICTON, NB, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le 4 décembre, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Sherry Wilson, ministre responsable de l'Égalité des femmes au Nouveau-Brunswick, annonceront du financement pour appuyer la mise en oeuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Nouveau-Brunswick.

Date : Le 4 décembre 2023



Heure : 13 h (HNA)



Lieu : Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale

Université du Nouveau-Brunswick

678, rue Windsor

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 4G3

Note aux médias : Les membres des médias qui veulent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire d'ici le 4 décembre 2023 à 12 h (HNA), en envoyant un courriel à [email protected].

Une interprétation simultanée sera disponible pendant l'annonce en anglais et en français. Veuillez vous connecter au moins 10 minutes à l'avance pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes techniques et pour permettre un démarrage rapide.

