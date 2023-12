Transition vers une application verte de la loi : Le panel de la zone verte de la COP28 présente les meilleures pratiques pour répondre au changement climatique et à la police verte





Organisées par l'Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat (I2LEC), les discussions ont porté sur le rôle des forces de l'ordre dans la lutte contre le changement climatique et la garantie d'un avenir durable pour les communautés vulnérables à travers le monde.

Le lieutenant-colonel Abdulrahman Al Tamimi , directeur général adjoint du bureau des affaires internationales du ministère de l'intérieur des Émirats arabes unis, a ouvert l'événement en évoquant le travail accompli jusqu'à présent par I2LEC pour faire avancer ces questions, ainsi que les projets d'initiatives futures.

Ces remarques ont été suivies d'un débat, au cours duquel les partenaires d'I2LEC ont partagé leurs idées sur les tactiques et les stratégies nécessaires pour soutenir l'application de la loi dans la lutte contre le changement climatique et s'attaquer au fléau de la criminalité environnementale.

DUBAI, EAU, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat (I2LEC) a conclu un événement dans la zone verte de la COP28, axé sur l'importance cruciale de la préparation des forces de l'ordre aux impacts du changement climatique et de la résolution de l'importante question de la criminalité environnementale. La participation des forces de l'ordre à cet événement est une première historique pour la COP, car c'est la première fois que des organisations de forces de l'ordre du monde entier sont présentes et contribuent aux dialogues internationaux sur le climat.

Les intervenants ont participé à une table ronde au cours de laquelle ils ont présenté leurs analyses d'experts et leurs différents points de vue sur la manière dont la transition vers une application de la loi écologique pourrait se faire, en proposant des solutions pour améliorer la préparation, la formation et la sensibilisation des services répressifs. Les intervenants représentaient des organisations telles que le ministère de l'intérieur des Émirats arabes unis, l'ONUDC, INTERPOL, ESRI, UNPOL, le bureau exécutif des Émirats arabes unis chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la force de défense civile de Dubaï et le ministère de la sécurité intérieure des États-Unis.

Diverses initiatives d'I2LEC ont été présentées au cours de l'événement, notamment le document de recherche mondial sur la réponse des services chargés de l'application de la loi au changement climatique, une mise à jour sur les opérations conjointes d'INTERPOL visant à lutter contre le fléau de la criminalité environnementale, la Global Environmental Crimes Heatmap et l'évaluation de l'état de préparation, l'Unité des observateurs du climat des Nations Unies et une présentation sur le rôle de la technologie pour aider les services chargés de l'application de la loi à lutter contre le changement climatique.

Le lieutenant-colonel Abdulrahman Al Tamimi, directeur général adjoint du bureau des affaires internationales du ministère de l'intérieur des Émirats arabes unis, a commenté le succès de l'événement :

« Pendant trop longtemps, les défis auxquels sont confrontées les autorités chargées de l'application de la loi dans un contexte de changement climatique rapide ont été ignorés. Cependant, la journée d'aujourd'hui a démontré que, malgré le chemin qu'il reste à parcourir, il existe une dynamique mondiale importante pour renforcer le rôle des services répressifs dans les retombées du changement climatique. Je tiens à remercier nos estimés et précieux partenaires de l'ONUDC, de l'ESRI, d'INTERPOL, de l'ESRI, de l'UNPOL et du ministère de la sécurité intérieure des États-Unis pour leurs contributions éclairées à cet événement historique. Pour l'avenir, nous devons continuer à nous battre et à soutenir les services chargés de l'application de la loi, qui constituent l'une des premières lignes de défense face au changement climatique ».

Aymeric Salamone (expert régional de l'ONUDC en matière d'application de la loi pour le CCG) a déclaré qu'il était nécessaire d'adopter une approche multidimensionnelle pour renforcer la capacité des services de répression à traiter les questions liées au climat :

« Ce fut un honneur d'assister à cet événement historique et à la conférence des parties, et le travail d'I2LEC a manifestement déjà un impact sur les forces de l'ordre et sur leur sensibilisation, leur préparation et leur compréhension des questions liées au climat. Je félicite nos partenaires dans cette initiative pour leur travail acharné jusqu'à présent et j'attends avec impatience de voir ce que nous pourrons continuer à réaliser dans les années à venir ».

Les initiatives partagées lors de l'événement Green Zone à la COP constituent le plan I2LEC 2023-2025, qui sera dirigé par les Émirats arabes unis et l'ONUDC, en collaboration avec un large éventail de partenaires et de parties prenantes supplémentaires.

À propos de I2LEC

L'I2LEC a été lancée en février 2023 en marge du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, où le lieutenant général S.A. Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur des EAU, et S.E. Ghada Waly, directrice exécutive de l'ONUDC, ont conclu un accord de haut niveau pour lancer une initiative mondiale visant à sensibiliser, à renforcer les capacités et à mener des recherches sur les crimes qui ont une incidence sur l'environnement et le changement climatique.?

L'I2LEC s'inscrit dans l'engagement plus large des EAU à faire progresser la coopération mondiale sur les causes environnementales. Les Émirats arabes unis ont été le premier pays de la région à ratifier l'accord de Paris historique, signé en 2015 lors de la COP21. Cette année 2023 est celle de l'« Année de la durabilité » aux EAU, pour favoriser une collaboration mondiale dans la recherche de solutions innovantes aux défis liés au climat et l'accueil de la COP28.?

L'I2LEC bénéficiera également du partenariat stratégique de longue date entre les Émirats arabes unis et l'ONUDC pour soutenir les efforts mondiaux contre le crime organisé ainsi que de la vaste expertise de l'ONUDC acquise dans le cadre du Programme mondial sur les crimes qui affectent l'environnement.?

