AIT Worldwide achète Logistics Mach II Shipping Ltd un transitaire européen spécialisé dans les produits des sciences de la vie





AIT Worldwide Logistics, un leader mondial en solutions de chaîne d'approvisionnement, s'est porté acquéreur de Mach II Shipping Ltd, un transitaire basé au Royaume-Uni, spécialisé dans la distribution mondiale de produits pharmaceutiques et de produits associés. L'accord inclut une filiale aux Pays-Bas ainsi qu'un réseau mondial de partenaires du secteur des sciences de la vie.

Selon Chris Amberg, vice-président exécutif d'AIT, sciences de la vie, la société rachetée (couramment appelée Mach 2 ou Pharmafreight) jouit d'une réputation de fournisseur de solutions de transport de très haute qualité sur le créneau exigeant des sciences de la vie, y compris des programmes de transport pour les essais cliniques, les ingrédients pharmaceutiques actifs (API), les machines pharmaceutiques et les produits finis.

« En plus du transport aérien à température contrôlée, Mach 2 propose des expéditions terrestres de très haute qualité pour le déplacement de produits de sciences de la vie à valeur élevée dans l'ensemble de l'Europe, grâce à une flotte gérée de véhicules à température contrôlée conduits par des sous-traitants indépendants formés aux bonnes pratiques de distribution », explique M. Amberg. « En outre, ses prestations à valeur ajoutée incluent des procédures de dédouanement en interne et un entrepôt à température contrôlée à Ashford, Middlesex, à proximité de l'aéroport de Heathrow. »

Les services du site de Ashford sont également proposées par un deuxième site aux Pays-Bas, ouvert en 2019 suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les clients nécessitant une alternative post-Brexit aux prestations offertes au Royaume-Uni bénéficient du même service de haute qualité dans le site de Nieuw-Vennep, à quelques minutes de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, tout en évitant les procédures douanières ou les tracasseries réglementaires imputables au Brexit. Le site hollandais est également un site de congélation à ultrabasse température, pour le stockage sécurisé de produits oncologiques à des températures inférieures à - 60 °C.

Le réseau mondial de partenaires Pharmafreight de Mach 2 fait également partie de l'acquisition. Formé en 2000, le réseau s'est développé au cours des deux dernières décennies sous la direction d'Andy Hughes, le responsable commercial des expéditions chez Mach 2. Grâce à des processus rigoureux de recrutement et d'habilitation, Pharmafreight constitue un groupe de très haute qualité de transitaires indépendants, homologués et audités, opérant dans 30 pays en Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud et respectant les bonnes pratiques de distribution.

En plus de promouvoir les meilleures pratiques pour une qualité totale dans l'ensemble du réseau, Pharmafreight maintient une qualité constante grâce à une formation des partenaires internationaux (y compris une formation en bonnes pratiques de distribution) et un programme mondial d'appels de vente pour dynamiser la coopération entre les partenaires du réseau.

« Nos partenaires dans Mach 2 et Pharmafreight continuent de fournir diligemment un service stable et de haute qualité à nos clients alors que nous préparons notre intégration complète avec AIT en 2024 », déclare M. Hughes. « Cette acquisition représente une formidable opportunité d'amélioration de nos solutions pour nos clients grâce à notre connexion au réseau mondial important d'AIT. »

« Je suis ravi d'accueillir Mach 2 et Pharmafreight dans notre entreprise », déclare Keith Tholan, PDG d'AIT. « Leur expertise incontestable constitue un apport bénéfique immédiat à notre excellente division des sciences de la vie et nous sommes impatients d'améliorer nos prestations en matière de chaîne du froid pour nos clients, en particulier en Europe. »

En plus d'être un opérateur économique agrée et homologué pour les bonnes pratiques de distribution, le site britannique de Mach 2 fait partie des 20 transitaires titulaires de la certification « Wholesale Distribution Authorization » (WDA) accordée par l'agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). De même, le site hollandais est un des 15 transitaires titulaires d'une immatriculation de stockage API. Le site a également obtenu l'accréditation de fabricant étranger du Japon et va bientôt obtenir sa propre WDA hollandaise et licence d'autorisation de fabrication et d'importation (MIA).

Les conditions de l'acquisition de Mach II Shipping Ltd par AIT n'ont pas été divulguées.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire mondial qui aide les entreprises à se développer en élargissant l'accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et/ou se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader des solutions de chaîne d'approvisionnement basé à Chicago s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, y compris l'aérospatiale, l'automobile, la vente au détail, l'alimentation, le gouvernement, la santé, la technologie de pointe, les sciences industrielles et les sciences de la vie. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT personnalise les livraisons porte-à-porte par voie maritime, aérienne, terrestre et ferroviaire, dans le respect des délais et du budget. Avec des coéquipiers experts répartis sur plus de 130 sites dans le monde en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de service complet d'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et des services haut de gamme. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous sommes activement à la recherche d'occasions permettant de gagner la confiance de nos clients en fournissant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles, tout en reconnaissant profondément la valeur de nos collègues, de nos partenaires et de nos communautés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 décembre 2023 à 05:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :