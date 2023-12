La State Grid Corporation of China a assisté à la COP28 et a présenté un rapport sur la promotion de l'action en faveur d'une transition énergétique verte





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 4 décembre 2023 /CNW/ - Le 30 novembre, la 28e Conférence des parties (COP28) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Au premier jour, la State Grid Corporation of China, au nom des entreprises chinoises du secteur de l'énergie, a officiellement publié un rapport sur la promotion de l'action en faveur d'une transition énergétique verte lors de l'événement parallèle chinois sur le thème suivant : mener le développement de manière innovante et contribuer à la gouvernance mondiale - politiques et pratiques de synergie pour la réduction de la pollution et des émissions de carbone en Chine. Voici quelques grandes lignes du rapport : « comprendre la nouvelle tendance du développement écologique », « la transition énergétique verte est un choix commun pour le développement écologique mondial », « la State Grid Corporation of China encourage l'action en faveur d'une transition énergétique verte » et « ensemble pour un avenir énergétique propre et à faible émission de carbone ». Le rapport expose systématiquement les contributions positives de la State Grid Corporation of China qui adhère au concept d'une communauté partageant une vision d'avenir pour l'humanité. Il propose des initiatives pour l'avenir dans le but de respecter la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'Accord de Paris de façon généralisée, en faisant la promotion d'une transition énergétique verte afin de bâtir ensemble un monde à la fois beau et propre.

L'énergie est un important fondement et un catalyseur pour le développement économique et social mondial. La façon d'assurer un approvisionnement énergétique sûr et fiable et de promouvoir un développement écologique et durable est une question d'intérêt commun à l'échelle mondiale. Le réseau électrique est une plateforme importante pour la conversion et l'utilisation de l'énergie, la répartition optimale et l'appariement de l'offre et de la demande. La State Grid Corporation of China est la plus grande entreprise de services publics au monde. À ce titre, elle a mis de l'avant le principe de « l'énergie propre et les faibles émissions de carbone comme orientation, l'approvisionnement garanti en énergie comme fondement, la sécurité énergétique comme élément clé, l'indépendance énergétique comme essence, l'innovation énergétique comme catalyseur, et la conservation de l'énergie et l'amélioration de l'efficacité comme point d'appui », et y a adhéré. La société joue un rôle important de « pont » et de « lien » grâce à son réseau électrique, et s'efforce d'être une défenseure, une pionnière et une chef de file de la transition énergétique verte afin d'améliorer la qualité de vie, d'autonomiser davantage la Chine et de contribuer avec sagesse et force à la transition énergétique verte dans le monde entier.

