Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées





OTTAWA, ON, le 3 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées :

« Pour bâtir un monde équitable, inclusif et accessible, il faut d'abord agir ici même, au pays. Aujourd'hui, en cette Journée internationale des personnes handicapées, nous renouvelons notre engagement à forger un avenir sans obstacle, où toutes les personnes en situation de handicap sont traitées avec dignité et respect et ont des chances égales de s'épanouir.

« Un Canadien sur quatre vit avec un handicap - des handicaps qui sont souvent invisibles. Les Canadiens en situation de handicap qui sont en âge de travailler sont presque deux fois plus susceptibles d'avoir un faible revenu. C'est inacceptable et c'est pourquoi, l'an dernier, nous avons lancé le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada. Ce plan historique est axé sur le changement et vise à rendre le Canada plus inclusif et à améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Grâce à des programmes et des politiques tangibles et à des investissements cruciaux, ce plan aidera ces personnes à acquérir une sécurité financière, à trouver et conserver un bon emploi et à participer pleinement à leur communauté.

« Nous mettons également en place la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui offrira un soutien direct aux Canadiens en situation de handicap à faible revenu et en âge de travailler. Il existe diverses formes de handicap et, par conséquent, il n'y a pas de solution universelle. C'est pourquoi les Canadiens peuvent désormais expliquer leurs perspectives uniques au moyen de l'Outil de mobilisation en ligne du Règlement sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Nous avons aussi créé le Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, pour veiller à ce que les milieux de travail soient accessibles et inclusifs et à ce que les employés en situation de handicap puissent participer pleinement au sein de leur milieu de travail. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les groupes de personnes en situation de handicap, les provinces et les territoires ainsi que les organisations partout au Canada pour améliorer l'accessibilité au pays et ne laisser personne pour compte.

« Cette idée - celle de ne laisser personne pour compte - est aussi au coeur des efforts déployés par le Canada pour promouvoir un monde plus juste et inclusif. Les droits des personnes en situation de handicap sont des droits de la personne, et le Canada continuera de militer avec ferveur pour ces droits dans les tribunes internationales, notamment aux Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé.

« Nous sommes déterminés à veiller à ce que les personnes en situation de handicap aient des chances égales de contribuer pleinement, de réussir et de prospérer. Aujourd'hui et chaque jour, j'encourage les Canadiens à découvrir de quelle façon ils peuvent promouvoir l'inclusion et l'égalité dans leur communauté et partout au pays. Tous ensemble, efforçons-nous de rendre notre pays meilleur et plus inclusif, pour le bien de tous. »

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

3 décembre 2023 à 09:00

