Le think tank BE OPEN d'Elena Baturina soutient l'autonomisation des jeunes dans le secteur de l'énergie à l'occasion du SES2023 et de la COP28

LONDRES, 3 décembre 2023 /PRNewswire/ -- En tant que partenaire du Sommet étudiant sur l'énergie (SES 2023), BE OPEN a eu l'honneur de s'adresser à 650 jeunes de plus de 100 pays réunis à l'Université de New York à Abu Dhabi (NYUAD). Ils ont participé au programme international et interdisciplinaire qui s'efforce à préparer les jeunes à une carrière dans la transition énergétique, en mettant en valeur les voix sous-représentées dans le domaine énergétique et en permettant aux jeunes de nouer des relations importantes avec leurs pairs et les professionnels de l'industrie.

Du 29 novembre au 1er décembre, sous le thème Réimaginer l'avenir, le SES 2023 a fourni aux délégués les connaissances et les connexions nécessaires pour relever les défis énergétiques locaux et poursuivre leurs propres projets.

Il est devenu le plus grand événement énergétique dirigé par des jeunes au monde qui permet à des centaines de jeunes de collaborer à la recherche de solutions énergétiques durables. Les organisateurs ont permis la participation de jeunes d'horizons divers, en particulier de jeunes issus de communautés marginalisées et de pays en développement, qui ont eu l'occasion d'accroître leurs capacités et de développer leurs projets en matière d'énergie propre.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné que le programme des ODD de BE OPEN démontrait clairement l'importance des nouvelles initiatives énergétiques : « Au cours des cinq années d'existence de notre programme de concours, les solutions énergétiques durables ont joué un rôle majeur dans la réalisation de tous les objectifs de développement sur lesquels nos concours étaient axés ». Elle a ajouté que : « éduquer et encourager les jeunes pour qu'ils deviennent des leaders du secteur de l'énergie en leur offrant une plateforme de discussion et d'échange d'idées, un terreau fertile pour la croissance, est la meilleure façon d'avancer vers un avenir meilleur pour tous. »

Pour étayer ces déclarations, la fondation a partagé les résultats de son programme de concours étudiant sur le thème des ODD qui choisit de se concentrer sur un objectif particulier chaque année, et qui a jusqu'à présent porté sur l'ODD 12 : Consommation et production durables, l'ODD 11 : Villes et communautés durables, l'ODD 2 : Faim « zéro » et l'ODD 7 : Énergie propre et d'un coût abordable. BE OPEN a invité les délégués du monde entier à élaborer et à soumettre leurs projets dans le cadre du concours Design Your Climate Action dédié à l'ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.

Parmi les délégués du sommet figuraient quatre lauréats du dernier concours Better Energy by Design , dont la participation faisait partie de leur prix en plus des subventions en espèces. Il s'agissait du lauréat du 2e prix, Qin Zhou de l'Université de science et technologie du Zhejiang en Chine, des lauréats du prix du public Iwana Raydan et Mirjam Hoescht de Politecnico di Milano, en Italie, et du lauréat du choix de la fondatrice, Kevin Sulca de l'université nationale d'ingénierie, au Pérou.

Le sommet s'est achevé par une visite de la zone verte de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2023 à Dubaï, qui est de loin l'événement le plus important et le plus influent en matière de climat, d'énergie et de développement durable dans le monde. Dans la zone verte, les délégués ont assisté à un certain nombre de tables rondes sur la diplomatie énergétique, la sécurité énergétique et l'action du secteur privé.

