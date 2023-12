« Une discussion nationale sur l'énergie, ça presse! », dit Marc Tanguay





QUÉBEC, le 2 déc. 2023 /CNW/ - À la lumière des informations fournies par Hydro-Québec à l'occasion de son passage en commission parlementaire, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, constate que l'atteinte, d'ici 2035, des objectifs de la société d'État sera de toute évidence extrêmement difficile.

Les informations divulguées jeudi soulèvent davantage de questions que de réponses et confirment de sérieux doutes quant au réalisme de la mise en oeuvre efficace et complète du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec.

Par exemple, il faudra, en 11 ans : lancer, concevoir, et concrétiser un ou plusieurs barrages hydroélectriques capables de produire 1 000 MW, tout en garantissant leur acceptabilité sociale et le soutien des communautés autochtones. À titre de référence, rappelons que la construction du Complexe de la Romaine a pris 13 ans. À ceci s'ajoute le fait que le plan d'action d'Hydro-Québec devra être actualisé l'an prochain, parce qu'il s'agit d'une feuille de route à bonifier.

L'échéance de 2035 approche à grands pas et nous sommes toujours en attente d'orientations claires, notamment d'un calendrier réaliste de livraison de capacité énergétique. Hydro-Québec aura besoin d'énergie supplémentaire dès 2027. Rappelons que, dans l'avenir, c'est l'accès à une énergie propre qui va déterminer la compétitivité des économies.

Des questions demeurent également sur les moyens de financement des projets et sur les mesures concrètes nécessaires pour recruter annuellement les 35 000 travailleurs requis.

Lors de son audition, le président d'Hydro-Québec, M. Sabia a fréquemment souligné la nécessité de tenir une consultation sur l'énergie pour mobiliser l'ensemble des Québécois autour de l'avenir énergétique de notre nation.

« Avec François Legault, on a perdu 5 années précieuses et le résultat est qu'on se retrouve à la croisée des chemins sans calendrier de livrables. Le compte à rebours pour atteindre nos objectifs énergétiques est bien en marche. Des choix importants de société doivent être faits et il faut mettre les Québécois dans le coup. Une discussion nationale sur l'énergie, ça presse! »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle

