/R E P R I S E -- Avis aux médias - Projet de loi 31: Des centaines de locataires attendus à Parc-Extension/





Quoi: Manifestation contre le projet de loi 31 et les hausses de loyer

Quand: Samedi 2 décembre 2023, à 12h. Point de presse à 11h45.

Où: En face du métro Parc

MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le Front de lutte pour un immobilier populaire (FLIP), le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), le Comité d'action de Parc-Extension, ainsi que près d'une trentaine d'autres groupes, s'unissent et descendront dans les rues de Parc-Extension ce samedi pour s'opposer au projet de loi 31. La manifestation a lieu à un moment critique de la lutte contre le projet de loi 31, alors que l'article entourant la cession de bail a été adopté cette semaine en commission parlementaire et le projet de loi 31 au complet pourrait être adopté vendredi.

Les locataires feront valoir leurs solutions concrètes à la crise du logement, notamment un gel et un contrôle obligatoire des loyers, et la socialisation de tous les nouveaux logements.

Un point de presse aura lieu avant la manifestation à 11h45, avec des possibilités d'entrevues avec les porte-parole et des locataires de Parc-Extension.

Contact:

Martin Blanchard, Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, [email protected] , (514) 441-5713

Amy Darwish, Comité d'action de Parc-Extension, [email protected] , (514) 992-1662

Source:

*Front de lutte pour un immobilier populaire (FLIP)

*Regroupement des comités logement et les association de locataires du québec (RCLALQ)

*Comité d'action de Parc-Extension (CAPE)

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

2 décembre 2023 à 06:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :