L'entreprise Tianqi Lithium invitée à la COP 28 plaide en faveur de la neutralité carbone





DUBAÏ, EAU, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 30 novembre, la 28e session de la Conférence des parties (COP 28) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce grand événement, dont l'objectif est de « trouver des solutions ensemble », reflète l'importance que les participants attachent à la coopération et au partenariat multipartites afin de faire face à la menace commune du changement climatique.

Au « pavillon de la Chine », Tianqi Lithium, en tant que représentante d'importantes entreprises de matériaux pour les énergies nouvelles en Chine, a été invitée à participer à l'événement parallèle. Au cours de cet événement, Mme Jiang Anqi, vice-présidente de Tianqi Lithium, a prononcé un discours d'ouverture. Elle a déclaré qu'avec la poursuite de l'objectif global de neutralité carbone et l'ajustement en profondeur de la structure de consommation d'énergie, l'industrie des batteries au lithium connaît une croissance sans précédent.

En tant qu'entreprise de matériaux pour les énergies nouvelles promouvant la stratégie de plafonnement du carbone et de neutralité carbone, Tianqi Lithium met en oeuvre la stratégie ESG de l'entreprise et effectue de manière globale la gestion systématique de la neutralité carbone en trois étapes « comptabilité analytique + réduction des émissions de carbone + divulgation d'informations », en se référant à la norme PEF de l'Union européenne. Pendant ce temps, dans le cadre de la réduction de la pollution et des émissions de carbone, Tianqi Lithium continue d'approfondir son exploration de la substitution énergétique, de la transition technologique et de l'innovation des processus économes en énergie, etc.

En outre, M. Frank Ha, directeur et président de Tianqi Lithium, a officiellement publié le « Livre blanc sur l'industrie durable du lithium en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2023 ». Il appelle à une réduction collaborative de la pollution et des émissions de carbone en amont et en aval de la chaîne de valeur du lithium, afin d'atteindre la neutralité carbone dans les activités de l'entreprise d'ici 2050. En outre, Tianqi Lithium a pris les devants en promettant une réduction totale des émissions de plus de 42 % par rapport à l'année de référence d'ici 2030, et s'efforce d'atteindre une réduction de 50 % du niveau des émissions et de parvenir à des émissions nettes nulles avant 2050.

Tianqi Lithium, la première entreprise mondiale de matériaux pour les énergies nouvelles, dont le lithium est le noyau, met en place des chaînes industrielles du lithium en Chine, en Australie et au Chili, en se concentrant sur l'intégration et la configuration de l'industrie à l'échelle mondiale. Parallèlement, grâce à des réalisations pratiques avancées en matière d'ESG, elle participe à la formulation de normes internationales avec des partenaires de la chaîne de valeur, afin d'accroître continuellement son influence mondiale sur le développement durable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2290483/1.jpg

1 décembre 2023 à 16:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :