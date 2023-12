Ascend atteint une étape importante en matière de réduction des GES





HOUSTON, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials a commencé à exploiter une nouvelle unité de réduction thermique qui éliminera plus de 98 % des émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'acide adipique à Pensacola, en Floride. Ce nouvel équipement renforce les améliorations apportées par Ascend en 2021 par l'ajout d'un nouveau dispositif de contrôle et porte à plus de 50 millions de dollars le total de ses investissements en matière de réduction des GES sur le plus grand site intégré de production de nylon au monde.

L'année dernière, Ascend a augmenté son objectif de réduction des émissions de type 1 à 90 % dans le cadre de sa Vision 2030.

« Nous nous sommes efforcés de faire en sorte que les améliorations que nous apportons en matière de développement durable soient à la fois importantes et durables, a déclaré Chris Johnson, directeur principal du développement durable d'Ascend. En utilisant le financement carbone, ce projet supplémentaire est une composante significative de nos réductions volontaires de portée 1 définies dans le cadre de nos objectifs de développement durable. »

Le projet de cette unité de réduction thermique repose sur un environnement de réduction à haute température technologiquement avancé qui détruit de façon permanente le protoxyde d'azote (N 2 O), un puissant gaz à effet de serre. Le projet fait l'objet d'une surveillance rigoureuse, notamment au moyen de débitmètres étalonnés et d'un système de surveillance continue des émissions, et est soumis à un audit par une tierce partie afin de garantir que les réductions d'émissions sont conformes aux protocoles reconnus à l'échelle internationale.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir franchi cette étape et reconnaissons que notre travail en matière de développement durable ne s'arrête pas là. Nous continuerons à nous concentrer sur la réduction de nos propres émissions, mais aussi à encourager nos fournisseurs à réduire les leurs, a indiqué Phil McDivitt, PDG d'Ascend. Au-delà des émissions, nous continuons à nous attaquer aux déchets et à l'utilisation de l'eau, à améliorer nos performances en matière de sécurité, à créer des carrières évolutives et à soutenir nos communautés par l'intermédiaire de notre fondation Ascend Cares. »

Outre ses investissements à Pensacola, Ascend a réduit ses émissions de type 1 et 2 en installant des unités de cogénération dans son usine de Decatur, en Alabama, en passant à 30 % d'énergie renouvelable dans son usine de Chocolate Bayou, au Texas, et en rendant ses opérations mondiales de composition neutres en carbone grâce à des améliorations de processus et à l'achat de crédits d'énergie renouvelable.

