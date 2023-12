L'International Sustainable Forestry Coalition accueille un nouveau membre, Sumitomo Forestry





En septembre 2023, un groupe international de grandes entreprises forestières durables lançait l'International Sustainable Forestry Coalition (ISFC, ou Coalition internationale pour une foresterie durable) dans le but de promouvoir l'augmentation de la contribution du secteur forestier en faveur de la transition vers une société durable.

Aujourd'hui, l'ISFC a le plaisir d'annoncer que Sumitomo Forestry a rejoint la Coalition.

Sumitomo Forestry, dont le siège social est à Tokyo, au Japon, est un leader mondialement respecté de l'industrie forestière riche d'une longue et honorable histoire. Les origines de l'entreprise remontent au XVIIe siècle avec l'ouverture d'une mine de cuivre dans le sud du Japon par la famille Sumitomo, qui devient également fournisseur de bois de chauffage et de construction. Aujourd'hui, l'entreprise opère tout au long de la chaîne de valeur forestière, de la gestion de forêts à la transformation du bois, en passant par le commerce, la construction en bois et la production d'électricité à partir de biomasse. L'entreprise poursuit une vision à long terme du rôle du secteur forestier dans une société décarbonée.

Sumitomo Forestry exploite et gère des forêts de manière durable au Japon, en Indonésie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Société fabrique des produits de construction durables à base de fibres et exploite des entreprises de construction en bois dans le monde entier.

M. David Brand, président de l'ISFC, a déclaré : « Sumitomo Forestry est totalement en phase avec nos principes et apporte une immense expérience à notre coalition, dans un contexte où nous cherchons tous à contribuer à la transition vers une bioéconomie circulaire et à adopter des systèmes durables d'utilisation des terres favorisant l'atténuation et l'adaptation au changement climatique ainsi que la conservation de la nature. »

M. Toshiro Mitsuyoshi, président de Sumitomo Forestry, a déclaré : « Le développement accéléré de la foresterie durable et la promotion des produits ligneux et de la construction en bois jouent un rôle essentiel dans la transition vers la décarbonation. En adhérant à l'ISFC, nous allons contribuer collectivement à la reconnaissance de la valeur des pratiques forestières et des produits du bois durables : c'est là tout le sens de cette adhésion. Nous avons hâte de travailler avec les membres de l'ISFC pour, entre autres, créer une société décarbonée. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 décembre 2023 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :