Les efforts de Shanghai Electric sont cités dans les cas d'excellence ESG 2023 des entreprises publiques chinoises





SHANGHAI, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a été récompensée lors de la Conférence sur le développement durable des entreprises chinoises cotées en bourse pour ses performances remarquables en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Figurant parmi les « cas d'excellence ESG 2023 des entreprises publiques chinoises », les stratégies progressives et les points de vue uniques de l'entreprise ont contribué de manière significative à la transformation du paysage ESG en Chine. Cet événement annuel, organisé par l'Association chinoise des entreprises publiques (CAPCO), récompense les entreprises chinoises cotées en bourse qui ont réalisé des progrès considérables dans des domaines tels que l'impact sur le climat, la responsabilité sociale et la gouvernance d'entreprise.

Cette année, la CAPCO a reçu 451 dossiers ESG, soit deux fois plus que l'année précédente. Les entreprises ont été évaluées sur la base de leurs efforts en matière de pratiques ESG globales, l'accent étant mis sur leurs actions visant à réduire l'empreinte carbone et à favoriser le développement sociétal.

Au cours des dernières années, Shanghai Electric a renforcé sa gestion et sa stratégie ESG, en développant des solutions qui ouvrent la voie à la transition de la Chine vers les nouvelles énergies et permettent au pays d'évoluer vers un avenir sans carbone. Animée par la volonté de catalyser l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et durables tout en élevant le niveau de vie mondial, Shanghai Electric s'appuie sur ses décennies d'expertise dans le domaine de l'énergie et de la fabrication d'équipements pour proposer une large gamme de solutions qui optimisent l'efficacité de la production d'énergie, de la transmission et de la distribution d'électricité, de l'infrastructure ferroviaire et des bâtiments intelligents.

Sur le plan environnemental, Shanghai Electric est à la pointe de l'innovation en matière de recyclage de l'énergie, grâce à la création de systèmes capables de traiter les gaz de combustion, l'eau et les déchets solides tout en réduisant de manière considérable les émissions de carbone. La responsabilité environnementale étant au coeur de ses préoccupations, l'entreprise est guidée par des principes écologiques pour améliorer sa production et ses opérations tout en reconnaissant son rôle crucial dans la protection de l'environnement, en considérant les défis liés au climat et à la pollution comme une feuille de route pour la transformation de l'entreprise, et en fixant des objectifs clairs pour les actions à court et à long terme afin de promouvoir la durabilité.

En intégrant stratégiquement l'énergie éolienne, solaire, le stockage et l'hydrogène, Shanghai Electric a mis en synergie les avantages des sources d'énergie traditionnelles et renouvelables pour créer une nouvelle génération de systèmes électriques caractérisés par de faibles coûts, de faibles émissions de carbone et de hautes performances. Shanghai Electric renforce ses alliances commerciales en cherchant à établir un écosystème industriel, en aiguisant son avantage concurrentiel en se concentrant sur la R&D dans des secteurs clés, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats remarquables en matière d'innovation de produits, de développement de projets et de formation de talents au cours des dernières années.

Shanghai Electric s'engage également à respecter les lois et les réglementations, en mettant l'accent sur l'amélioration de la transparence opérationnelle. L'entreprise a renforcé sa gouvernance en améliorant sa conformité interne, en établissant des canaux de communication clairs et efficaces et en protégeant les droits des actionnaires.

Shanghai Electric fait désormais partie de l'indice Hang Seng Sustainable Development Series et sa note ESG a été relevée à « A » par MSCI. S'appuyant sur sa stratégie visant à faciliter la réalisation de l'objectif chinois de double émission de carbone, à savoir le pic de carbone et la neutralité carbone, Shanghai Electric a poursuivi ses engagements en matière de décarbonisation en publiant cette année le plan d'action de Shanghai Electric pour la double émission de carbone.

