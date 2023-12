Les efforts de Shanghai Electric figurent parmi les cas d'excellence en matière d'ESG des sociétés publiques chinoises





SHANGHAI, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a été reconnue lors de la Conférence des sociétés chinoises cotées en bourse sur le développement durable pour ses performances remarquables en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Figurant parmi les « cas d'excellence en matière d'ESG des sociétés publiques chinoises de 2023 », les stratégies progressistes et les perspectives uniques de l'entreprise ont contribué de manière significative à la transformation du paysage chinois en matière d'ESG. Cet événement annuel, organisé par la China Association for Public Companies (CAPCO), reconnaît les entreprises chinoises cotées en bourse qui ont réalisé des progrès considérables dans des domaines tels que l'impact climatique, la responsabilité sociale et la gouvernance d'entreprise.

Cette année, CAPCO a reçu 451 dossiers en matière d'ESG, soit le double de l'année précédente. Les entreprises ont été évaluées en fonction de leurs efforts dans le cadre de pratiques globales en matière d'ESG, en mettant l'accent sur leurs actions visant à réduire l'empreinte carbone et à aider le développement de la société.

Ces dernières années, Shanghai Electric a renforcé sa gestion et sa stratégie en matière d'ESG en développant des solutions qui ouvrent la voie à la transition de la Chine vers une nouvelle énergie et qui permettent au pays de progresser vers un avenir carboneutre. Motivée par une vision visant à catalyser l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et vertes tout en rehaussant le niveau de vie mondial, Shanghai Electric tire parti de ses décennies d'expertise dans la production d'énergie et d'équipements pour offrir un large éventail de solutions qui optimisent l'efficacité de la production d'énergie, le transport et la distribution d'électricité, l'infrastructure ferroviaire et les bâtiments intelligents.

Sur le plan environnemental, Shanghai Electric est un chef de file dans l'innovation en matière de recyclage de l'énergie, créant des systèmes capables de traiter le gaz de combustion, l'eau et les déchets solides tout en réduisant considérablement les émissions de carbone. Tenant à coeur la responsabilité environnementale, la Société est guidée par des principes écologiques pour améliorer sa production et ses opérations tout en reconnaissant son rôle crucial dans la protection de l'environnement, en adoptant les défis liés au climat et à la pollution comme feuille de route pour la transformation de l'entreprise, et en établissant des objectifs clairs pour les mesures à court et à long terme en faveur de la durabilité.

En intégrant stratégiquement l'énergie éolienne, solaire, de stockage et associée à l'hydrogène, Shanghai Electric a mis en synergie les avantages des sources d'énergie traditionnelles et renouvelables pour développer une nouvelle génération de systèmes d'électricité caractérisés par des coûts bas, des émissions de carbone faibles et un rendement élevé. Shanghai Electric développe ses alliances commerciales en cherchant à établir un écosystème industriel, en renforçant son avantage concurrentiel en se concentrant sur la recherche et le développement dans des industries clés, ce qui permet à l'entreprise d'obtenir des résultats remarquables en matière d'innovation de produits, de développement de projets et de culture des talents au cours des dernières années.

Shanghai Electric s'engage également à respecter les lois et les règlements, en mettant l'accent sur l'amélioration de la transparence opérationnelle. La Société a renforcé sa gouvernance d'entreprise en améliorant sa conformité interne, en établissant des canaux de communication clairs et efficaces et en protégeant les droits des actionnaires.

Shanghai Electric fait désormais partie de la série d'indices de durabilité Hang Sengs, sa note en matière d'ESG étant portée à « A » par MSCI. Forte de sa stratégie visant à faciliter l'atteinte du double objectif de la Chine en matière de bilan carbone maximal et de carboneutralité, Shanghai Electric a fait progresser ses engagements en matière de décarbonisation en publiant le Plan d'action sur le double objectif en matière d'émissions de carbone de Shanghai Electric cette année.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2289588/1.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/4431359/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

1 décembre 2023 à 10:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :