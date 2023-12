Une nouvelle connexion rapide entre Québec et Toronto : Lancement d'un vol hebdomadaire au départ de Québec les vendredis et retour les dimanches





QUÉBEC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - La compagnie aérienne Air Liaison est ravie d'annoncer le lancement d'une nouvelle liaison aérienne directe entre les aéroports de Québec YQB et Toronto YYZ. Cette initiative renforce les liens entre ces destinations clés au coeur du Canada. À compter du 8 décembre, les voyageurs auront le privilège de profiter de vols pratiques entre ces deux villes chaque vendredi, avec un retour prévu les dimanches, créant ainsi une opportunité idéale pour savourer un week-end mémorable dans la plus grande ville du Canada.

Ce service répond à la demande croissante de déplacements entre Québec et Toronto, offrant aux voyageurs une option plus flexible et pratique pour des escapades de week-end et des visites familiales. Les départs auront lieu tous les vendredis à 17h50 au terminal privé d'Air Liaison à l'aéroport de Québec pour ensuite assurer un vol direct en direction de Toronto YYZ. Les vols de retour partiront de Toronto tous les dimanches en fin d'après-midi et atterriront à Québec à 19h30.

Les réservations pour ces vols sont désormais ouvertes sur le site web d'Air Liaison et auprès des agences de voyages partenaires. Les passagers auront accès à des tarifs compétitifs, un service exceptionnel et le confort d'un vol entre Québec/Montréal et Toronto.

À propos d'Air Liaison : Depuis sa fondation en 2001, Air Liaison s'est imposé comme un acteur clé dans le secteur du transport aérien régional. En tant que membre du groupe La Québécoise, une entreprise qui englobe diverses entités telles qu'Autobus La Québécoise, Héli-Express, Skyjet et Skymedic, la connectivité et la mobilité font partie de l'ADN du groupe.

SOURCE Air Liaison

1 décembre 2023 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :